漢神攜手富邦 高雄捷運凹子底站百貨商場租賃案今簽約

漢神購物中心與富邦人壽今（24）日舉行「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發－百貨商場租賃案」簽約儀式，預計2027年開幕後，漢神全台四家店整體業績可望上看500億以上。

今日簽約儀式包括高雄市市長陳其邁、富邦金控董事長蔡明興、富邦人壽總經理陳世岳、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏及總經理南野雄介等貴賓出席觀禮。雙方合作之百貨商場位於開發案地下3樓至地上8樓，商場租賃面積約45,000 坪，另提供2,500個汽車及5,000個機車停車位，商場及停車空間合計超過80,000坪，將帶給台灣民眾及國際觀光客全新購物體驗。

富邦人壽2022年於凹子底基地開工動土，結合日本三菱地所設計與李祖原聯合建築師事務所之設計團隊，規劃興建一座地下6層、地上48層、開發總面積約達150,000坪之複合型園區，預計於2026年竣工。其中，百貨商場為本案主要用途。此次漢神購物中心與富邦攜手合作，共同投入高雄市政府的凹子底地上權開發案，積極參與市政建設，可望為高雄創造更多的就業機會、促進區域經濟發展，一同創造共榮共好之多贏局面。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，看好高雄的發展前景，漢神再加碼投資高雄，此次參與的凹子底開發案除了購物中心，還匯集星級飯店、高級商辦、水族館、溜冰場、保齡球館、健身房、多功能展演中心、電影院、連結凹子底森林公園等十大亮點，呼應商場與公園綠帶融合的國際潮流，完整包括食衣住行育樂，打造全台首創的國際化全方位複合式商場。

同時在漢神主導的商業設施中，有別於現行台灣百貨公司規劃，在高雄百貨市場已成功將現有的漢神一代店漢神本館、二代店漢神巨蛋做出戰略區隔，並在三代店-台中漢神洲際的一日多元主題消費體驗基礎上再升級，凹子底開發案作為全新的漢神四代店，將連結十大生態系優勢，建立國際級觀光購物中心，透過區域第一甚至是區域唯一的號召力量，目前規劃構想預計引進近800家國內外品牌，著力於強化商品數量及豐富度，同步世界最新潮流，致力於打造突破百貨、購物中心業態框架全新概念的商場，加上有捷運直接連通至商場內的最大優勢，預期可吸引大量人潮。

凹子底開發案位於高雄重要交通樞紐的博愛二路與大順一路交叉路口的黃金地段，捷運及輕軌交會串連高雄各觀光景點，預期將成為高雄地區熱門的觀光、休閒、育樂與商務的新亮點，同時亦將成為高雄市民生活中不可或缺的核心設施，未來有望導引來自國內外各地的觀光人潮，擴大高雄整體觀光旅遊市場，漢神百貨2022年營業額突破270億，創下連續16年正成長，預計2025年台中開幕，再加上2027年第四店開幕後，未來漢神整體業績可望上看500億以上。

此案在漢神購物中心與富邦人壽強強聯手下，藉由完備多樣的建築機能，將最先進的情報資訊傳達給每個人，預計將成為國際商務與觀光旅客趨之若鶩的全新頂級選擇，把全球視野帶進高雄，建構出不侷限於高雄甚或台灣的集客力，共創商用不動產價值最大化，為高雄這座城市的繁榮與活力做出貢獻。