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巧新科技董事長黃聰榮接任義雲會會長 率雲嘉企業共贏

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
義雲會集結了雲林、嘉義縣市共62家上市櫃及優質企業共同成立。記者宋健生/攝影
義雲會集結了雲林、嘉義縣市共62家上市櫃及優質企業共同成立。記者宋健生/攝影

集結雲林、嘉義縣市62家上市櫃及優質企業的「義雲會」，今（24）日在劍湖山渡假大飯店舉行新舊任會長交接典禮，創會會長、順億關係企業總裁林文村交棒，由巧新科技（1563）董事長黃聰榮接棒為第二屆會長。

包括代表蔡英文總統出席的總統府秘書長林佳龍、雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、嘉義副市長陳淑慧、經濟部常務次長林全能、數位發展署長呂正華等人，以及台灣上市櫃公司協會、磐石會、億載會、港都會等友會也都出席見證，現場冠蓋雲集。

前行政院副院長沈榮津今天擔任監交人，肯定義雲會會員各個都是產業領頭羊，他表示，義雲會的成立，連結台灣西部企業版圖發展，雲林與嘉義的科技園區、工業園區和產業園區，更是西部科技廊帶不可或缺的一環。

沈榮津說，在新冠疫情影響全球經濟發展的不利條件下，義雲會的會員企業仍展現卓越的經營成果，是台灣最強韌的經濟能量，衷心地欽佩與感謝各位對產業的熱情奉獻。

義雲會由嘉義、雲林地區，涵蓋上市、上櫃及優質企業共同組成，以結盟共好方式，開創嘉雲地區工商產業跨域聯誼的新局面。

義雲會除了取自嘉義的「義」及雲林的「雲」以外，也由於嘉義人、雲林人都很重情義，因而尊崇關公義薄雲天的精神。

黃聰榮指出，很榮幸接任義雲會第二屆會長，除了感謝其他會員的謙讓與信賴，更記得林創會長在全台疫情嚴峻期間，四處奔波積極研商，在林創會長的熱情號召下，會員家數更在這一年內顯著成長，由初期的55家持續壯大達 62家(嘉義41家、雲林21家)，凝聚各路菁英相互學習與分享，群策群力促進各企業升級。

黃聰榮進一步指出，近三年來，疫情打亂世界經濟秩序，俄烏戰爭造成能源供需失調，企業面臨通貨膨脹、利率高漲的挑戰，台海情勢也使台灣成為全球關注的焦點，唯有確保產業供應鏈的安全性，才是企業在全球壯大營運規模的關鍵。

巧新科技為全球40多個汽車品牌大廠的汽車輪圈領導廠商，多年來提供最先進、嚴謹與快速的服務來滿足國際一線品牌車廠需求，擁有歐洲、英國、北美及日本各大車廠的設計經驗，在全球汽車產業供應鏈中扮演極為重要的角色之一。

歐美客戶實施碳中和的腳步，比台灣發展得更早，巧新也秉持著ESG的精神全力推動淨零碳排，滿足客戶需求，並具有回收下腳料、熔煉為「再生鋁料」的再利用技術，已獲客戶認證使用，朝2025年使用再生鋁料達50%的目標邁進，「100%再生鋁料」更於去年奪得國家品牌玉山獎最佳產品類首獎。

巧新更將積極響應政府推進數位轉型、創新加值、在地共榮、促進展業升級轉型、提升創新活力，達成企業永續發展的目標，並期許與所有義雲會的會員企業相互砥礪前行。

展望未來一年，恐仍處政經動盪時代，黃聰榮表示，義雲會將推動企業參訪，邀請企業家、財經專家及政府政策相關首長給予指導，並融入藝文、健康等元素，發揮「義結金蘭，巧匠妙士情意同；雲起龍襄，新交舊雨才崢嶸」的精神。

並持續以3S：分享(Share)、綜效(Synergy)、影響力(Strength)的宗旨奠定扎實根基，用群策群力，創造價值，服務利他，連結各領域的能量，深化台灣經濟基石，厚植台灣經濟能量，讓全球看見中南部縣市企業的創新實力。

目前，義雲會會員企業包括世紀鋼鐵、福隆纖維玻璃、耐斯集團、和大工業、台蠟、霹靂國際、彰源企業、遠東機械、三福企業、霖宏科技、愛之味、台灣鯛、古坑咖啡等；副會長有2位，耐斯集團執行長陳志鴻、鈺齊國際董事長林文智。

義雲會創會長林文村(左)交棒，由巧新董事長黃聰榮(右)接任第二屆會長。記者宋健生/攝影
義雲會創會長林文村(左)交棒，由巧新董事長黃聰榮(右)接任第二屆會長。記者宋健生/攝影
巧新科技董事長黃聰榮接棒為義雲會第二屆會長。記者宋健生/攝影
巧新科技董事長黃聰榮接棒為義雲會第二屆會長。記者宋健生/攝影

疫情 沈榮津

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