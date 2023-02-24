連假外送訂單不減反增？foodpanda揭曉訂單黑馬三縣市

即將迎來四天的228連假，許多民眾都會趁連假安排出遊計畫，緩解上班辛勞，但是你以為大家出遊都去踩點熱門餐廳了？德商 foodpanda 透過數據發現，其實消費者在連假期間更喜歡訂外送，並首度揭露連假訂單成長最多的黑馬三縣市！此外，更觀察到許多上班族會在補班日靠美食撫慰厭世心情，帶動補班日的外送需求也大幅提升三成。期待已久的228連假即將到來，foodpanda最懂上班族的辛勞，特別準備一系列連假限定優惠，讓大家連假幸福感加倍，透過 foodpanda 輕鬆享受各式美食。

以為連假都出門吃？foodpanda 揭露連假超強訂單黑馬就在這三縣市！

228連假即將到來，許多人都會趁著連假期間安排出遊，印象中的連假就是要人擠人，瘋各種旅遊景點及熱門餐廳，然而 foodpanda 卻從訂單數據中得到驚人的發現，除了補班日訂單飆升，連假竟也是大家最愛點外送的時機，無論是美食外送或生鮮雜貨，訂單量都相較一般假日有明顯成長，foodpanda 也首度公開「花蓮、宜蘭及彰化」分別是連假期間的訂單黑馬三縣市，成長幅度最高，可見不管是返鄉宅家或是出遊紓壓，消費者都喜歡叫外送為假期增添更多小確幸。

美食饕客別錯過！米其林必比登推薦餐廳、在地好店都叫foodpanda送

foodpanda 也推薦花蓮、宜蘭及彰化在地美食店家，花蓮必吃的排隊美食「公正包子」，內餡飽滿多汁，深受在地人與觀光客的喜愛，透過 foodpanda 訂購還可以省去排隊時間；飄香近 30 年的老店「陳紀臭豆腐」也是在地人必推，外酥內嫩讓人忍不住一口接著一口！宜蘭「湯蒸火鍋」、「彰化木瓜牛乳大王」、｢老聰明沙鍋魚頭」也都是宜蘭、彰化必訪的人氣店家。此外，foodpanda 也網羅一系列「米其林必比登」推薦的超人氣美食，包含源芳刈包、一甲子餐飲-祖師廟焢肉飯、小王煮瓜、新月梧桐、京華煙雲等，從巷口小吃到經典中式料理應有盡有，滿足饕客們的口腹之慾。

連假吃起來！麥當勞、星巴克指定品項第二件 5 折！漢堡王、必勝客推買一送一

連假除了要好好放鬆，更要把平常工作的厭世全部吃回本，228 連假天氣不穩定，不想出門奔波，或是喜歡的餐廳總是大排長龍，那就叫 foodpanda 送～多家熱門店家皆享有特定商品優惠，包含麥當勞粉絲狂敲碗的「無敵大麥克」限時回歸，以及專為不吃牛的饕客打造的「香鷄大麥克」，兩品項搭配指定套餐都享有優惠價；春日即將來臨，星巴克也推出粉嫩新品「草莓派風味星冰樂」，超高顏值配上莓好滋味，即日起到2 月 28 日享有 77 折嚐鮮優惠價；另外漢堡王、必勝客的指定商品也有買一送一優惠。