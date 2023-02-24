新案貴到買不起 新店購屋族目光轉這類中古屋

在建設題材的坐鎮下，新店房市發展備受矚目，東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，目前新店以屋齡20年以上中古大樓交易最為熱絡，占全區交易的4成左右，且屋齡20年以上中古大樓的平均房價漲幅也遠遠領先於其他屋齡，年漲幅達17%。

東森房屋新店北新加盟店經理鄭任勝表示，新店中古屋交易熱絡的原因主要有三點。

首先，目前新店央北重劃區、七張生活圈等精華區的新建案開價普遍都在7字頭以上，中古屋的價格仍普遍落在5字頭上下，較邊陲的安坑、北宜等地的中古屋甚至低至2~3字頭，在比價效應下，中古屋的房價相當具有競爭力。

其次，新店新推案大部分都集中在新興重劃區內，生活採買仍需仰賴舊市區，許多新店在地民眾還是偏好住在基礎機能成熟的區塊。

第三，比起新建案，中古屋的公設比更低，室內空間比較實在，因此也會更受購屋民眾的青睞。

鄭任勝表示，目前新店最看好的區塊當屬央北重劃區，央北重劃區是新北市政府閃耀五星開發案中的一環，也是未來新北建設發展重點，短短四五年時間，區域推案價格就從4~5字頭跳上7~8字頭，顯見市場對該區域房市發展的認可度之高。

預估隨著區內基礎機能與建設項目的不斷完善，區域房價仍有穩步走揚的可能，有條件的購屋族群不妨多留意這個區塊。至於預算有限的小資族、首購族，央北重劃區周圍地區也有不少總價在1,500~1,800萬之間的三房中古屋可供挑選。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，新店位於新北外圍第一環的精華地段，房市有支撐，加上有交通建設、大型百貨等利多因素加持，從長遠來看，新店房市前景具備「長線保護短線」的特點。