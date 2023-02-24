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聯邦快遞伸援土敘震災 提供超過100萬美元援助

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
聯邦快遞正利用運輸網路提供受土敘震災影響的人們國際人道主義救援。聯邦快遞提供
聯邦快遞正利用運輸網路提供受土敘震災影響的人們國際人道主義救援。聯邦快遞提供

聯邦快遞集團快遞運輸公司聯邦快遞，正利用運輸網路提供土耳其南部及敘利亞北部受強烈地震影響的人們國際人道主義救援。截至目前，聯邦快遞已為救援工作提供了價值超過100萬美元的運輸服務，其中包括在2月17日至21日期間，調用五架聯邦快遞MD-11飛機向伊斯坦堡運送約230噸重要援助物資。這五架包機從正在建設中的全新聯邦快遞中東、印度次大陸及非洲轉運中心的杜拜世界中心機場起飛，運送來自紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）的救援物資，當中包括帳篷、毯子、嬰兒用品、家庭用品和衛生用品。

聯邦快遞亞太、中東和非洲地區總裁裴佳華表示：「我們向遭受土耳其和敘利亞地震影響的人們致以最深切的慰問。我們致力於運用聯邦快遞運輸網路的優勢，在災區需要之時安全、迅速地提供人道主義援助。這是我們的職責所在。希望我們所提供的支援能為災區的恢復和重建做出貢獻，援助生活受影響的人們。」

此外，聯邦快遞也運用全球網路和物流專業知識，幫助其他非營利組織和政府機構在這次地震災害中採取行動﹔

-2月8日，聯邦快遞向紅十字會捐贈10萬美元，幫助土耳其和敘利亞災區的恢復工作。這筆捐款將用於發放急救物資、食物、水、毯子等必需品、以及援助建立臨時避難所、並提供心理諮商和醫療救援等服務。

-2月8日，聯邦快遞將來自伊斯坦堡市政府的重要人道主義救援物資從土耳其伊斯坦堡薩比哈-格克琴國際機場運抵馬拉蒂亞，其中包括Umursan Un Ltd.提供的食品和當地居民捐贈的衣物。

-在2月13日這一周，聯邦快遞為加拿大賑災組織「全球醫療志願隊」（GlobalMedic） 提供運輸支援，包括將AquaResponse3淨水設備運送至土耳其受災地區的供餐中心。

-聯邦快遞與位於美國的「世界中央廚房」合作，將援助物資從西班牙馬德里運送至土耳其阿達納，航班上還裝載了可移動的廚房設備、廚房用品和操作組。

聯邦快遞持續為受自然災害影響的地區提供援助。聯邦快遞為「紅十字會與紅新月會國際聯合會」、「全球醫療志願隊」和「世界中央廚房」所提供的救援運輸工作，都是「聯邦快遞關愛行動」（FedEx Cares）中「遞送善意」（Delivering for Good）倡議行動的一部分。透過該倡議行動，聯邦快遞結合全球網路與傑出的物流優勢，協助有重要任務需求的組織機構，並在災害發生的前、中、後期持續幫助受災地區。點擊FedExCares.com獲取更多資訊。

土耳其 地震 伊斯坦堡

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