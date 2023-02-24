投資客逃了、新竹預售交易慘縮 為何房價仍漲？

國內預售市場去年由熱轉冷，大洗三溫暖，新竹地區變化尤其劇烈，台灣房屋集團趨勢中心統計2022年新竹縣市預售屋交易狀況，新竹市Q1達518筆，Q4僅剩183筆，新竹縣也從Q1的1183件，到Q4降至588件，直接縮減一半。

不過，交易價格卻不減反增，新竹市預售均價，第四季比第一季增加19%，新竹縣也增加約二成，呈現「量跌價漲」態勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年受到平均地權條例修法的影響，許多投資客撤離預售市場，預售屋買氣出現降溫趨勢。新竹地區受惠園區帶動效應，且舊市區開發飽和，房市長期供不應求，加上缺工缺料、建築成本上升，因此房價仍向上攀升。

她表示，目前新竹市預售新案集中在北區的金雅、東區的關埔等重劃區，其中關埔重劃區有鄰近竹科的優勢，吸引科技新貴入住，房價支撐力道強勁，當地預售案「富宇天雋」，去年底24樓頂樓戶出現成交單價79.4萬元，創下新竹實價登錄以來住宅的新高單價紀錄。

新竹縣方面，以寶山鄉價格漲幅最為鮮明，第四季的預售屋均價，比第一季成長了40%！主要是寶山的造鎮案「宏道新竹帝寶」，是去年底的成交主力，該案開發面積高達18萬坪，成交單價落在37~50萬元上下，創下區域新高，大幅拉抬寶山Q4的預售屋成交均價。

其次為湖口鄉，去年房價漲幅28.5%，預售案像「亞悅晴空」、「富來大郡」、「弘峻理享城」、「湖適居」等，房價僅1、2字頭，吸引想要買新房子，但預算又有限的首購族購入。

買氣與話題度最高的竹北，預售屋均價上漲27%，漲幅居竹縣第三，去年交易量最多的預售案是「合新詠遇」，房價大多落在6字頭。

台灣房屋竹北台大直營店店長劉維鈞指出，去年Q3平均地權條例修正案提出時，竹北出現一波預售客逃命潮，將投資目光從短期持有的預售市場，轉為購入店面或土地的長期置產，但新竹擁有竹科和台元科技園區，自住客多，因此雖然預售交易量下滑，價格仍成長。