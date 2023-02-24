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疫情趨緩 酷航恢復飛往中國大陸和其他夏季旅遊熱門目的地之航班

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
正值旅客計畫夏季出遊的時間點，酷航也將增加旅客最愛的夏季旅遊熱門目的地航班。酷航提供
正值旅客計畫夏季出遊的時間點，酷航也將增加旅客最愛的夏季旅遊熱門目的地航班。酷航提供

新加坡航空公司（SIA）旗下的低成本航空 - 酷航將逐漸恢復往返中國大陸的航班，以迎接隨著邊境管制放寬而日益增高的旅遊需求。酷航也將增加其飛行網路的航班頻率，特別像是飛往澳洲、希臘和馬來西亞等夏季旅遊的熱門航點。

自2022年全球放寬旅遊限制以來，酷航已經恢復了疫情前大部分的航線，也增加了航班頻率，以確保符合旅客的需求，並推出濟州島、龍目島、望加錫、美里和日惹等新航點來擴大其飛行網路。

中國大陸

從現在開始至冬季班表結束(2023年3月25日)，酷航將逐步增加其冬季班表飛往中國大陸的航班數，從每週14班增加至每週26班，並增加現有七個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州。

此恢復速度亦將持續反映在酷航2023年3月26日至10月28日的夏季班表上。2023年4月，酷航將恢復飛往海口、寧波和西安的航班，至2023年4月底，酷航每週往返中國大陸的航班總數將達到42班。

隨著2023年5月南寧和瀋陽的航班恢復，酷航將於2023年6月底增加每週飛往中國大陸的航班數至57班，敬請旅客期待。

其他航點更新

正值旅客計畫夏季出遊的時間點，酷航也將增加旅客最愛的夏季旅遊熱門目的地航班；飛往雅典的航班將從每週二班增加到四班；飛往伯斯的航班將從每週10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每週三班增加到四班；而鄰近新加坡的地區，蘭卡威的航班將從每週四班增加到七班，美娜多的航班將從每週三班增加到四班。

為優化資源及其他營運考量，酷航也進行一些航班調整，像是2023年7月17日之後（2023年7月17日為最後一個航班），飛往黃金海岸之航班將暫停，酷航會通知已預訂其航班之旅客，進行後續處理。

飛翔皮卡丘計畫航班的新航班時間表

與寶可夢公司合作的飛翔皮卡丘計畫，持續受到寶可夢粉絲和尋求獨特空中體驗旅客的歡迎。2023年2月，皮卡丘彩繪機正式飛往曼谷；2023年3月則將飛往台灣，並提供旅客八班定期航班，而皮卡丘彩繪機也將在4月提供六班定期航班給台灣旅客選擇。關於更多皮卡丘彩繪機的班機時間資訊，請參考酷航官網。

酷航執行長湯康莊（Leslie Thng）表示：「酷航一直期待著往返中國大陸航班的復航，我們計畫擴大營運規模，以滿足其龐大的市場需求。我們也將增加前往其他熱門夏季旅遊目的地的班次，滿足乘客想透過旅遊，與所愛之人一同探索新的文化並創造新的體驗來拉近彼此的距離。今年，我們期望繼續透過提供乘客安全和順利的空中旅程、優質的服務、獨特的產品和體驗，並以實惠的票價來重新定義『高CP值旅遊』的意義。」

酷航將逐漸恢復往返中國大陸的航班，以迎接隨著邊境管制放寬而日益增高的旅遊需求。酷航提供
酷航將逐漸恢復往返中國大陸的航班，以迎接隨著邊境管制放寬而日益增高的旅遊需求。酷航提供

酷航

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