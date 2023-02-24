搶攻報復性旅遊商機 Uber推智慧旅遊體驗

有鑑於邊境開放後桃園國際機場1月突破200萬人次的客流量，帶動機場交通接送的需求大增，台灣各機場的 Uber 乘車趟次自去年10月至今年1月底期間已經成長三成多。看好疫後報復性旅遊潮，Uber 網際網路系統（即Uber App）在2023年春季台北旅展前夕宣布智慧旅遊重點。首先，Uber 攜手合作租賃車行於桃機推出菁英優步（接機）乘車選項*、擴大「預約搭乘」功能營運城市，也推出「遊北亞享優惠」的乘車方案。

觀察國際航空復飛拓點、大型展會活動等復甦，為了讓消費者在出關後無縫移動至目的地、享受高品質的旅遊體驗，Uber 與合作租賃車行攜手提供菁英優步（接機）乘車選項。無論是來台的商務人士或是回國大包小包不想在桃園國際機場擠車的消費者，只需點開 Uber App 、選擇上車航廈與會面點，就能一鍵快速叫車。

為符合相關主管機關規範，桃園國際機場之菁英優步（接機）乘車選項由合作租賃車行提供服務，最低費用為新台幣1,200元，包含1小時及50公里行程距離，之後每30分鐘額外酌收150元，若超出每 30 分鐘內里程限制，每公里另酌收 20 元。

未來，Uber 也預計與合作租賃車行推展「尊榮優步」、「樂聚優步」的桃機接機乘車選項，針對享受頂級車款、多人團體等不同族群提供更多元的乘車體驗。消費者也可以透過 Uber App 安排台灣四大機場送機行程，即日起至3月31日，國泰世華卡友使用 Uber App 叫車 ，並指定台北松山機場、桃園國際機場、台中清泉崗機場、高雄小港機場等機場下車，綁定刷國泰世華卡支付車資，並輸入優惠序號【CUBFLYQ1】，可享8折優惠（單趟最高折抵新台幣 240元車資）。

不管是商務或是休閒旅遊，Uber 希望能協助旅客充分掌控行程規劃，並且輕鬆完成，昇華整體旅遊體驗。推出菁英優步（接機）乘車選項之際，同步擴大「預約搭乘」功能至基隆、台北、新北、桃園、新竹，並且計畫擴增至全台 Uber 營運城市，讓更多乘客享受最早 30 天前可以預約叫車的便利。

除了以便捷、舒適的乘車體驗吸引乘客，Uber App 首次推出「遊北亞享優惠」精省方案，替乘客精打細算！即日起至3月5日，民眾搭乘 Uber 合作多元計程車隊派遣車輛到桃園國際機場下車，就能獲得限量東京及香港機場 Uber App 優惠序號；同期間使用指定東京及香港機場 Uber App 優惠序號，於成田、羽田機場或香港機場開啟 Uber App 叫車，即可獲得價值 100 元 Uber Cash 點數，可使用於 Uber 或 Uber Eats。

此外，2月24日至27日，Uber 將於台北春季旅展呈現智慧旅遊方案。前往 Uber 展位且完成限定任務、扭蛋抽獎活動的民眾，即可有機會獲得最高新台幣1,000元機場送機乘車優惠，以及最高200元優步小黃的乘車優惠。為鼓勵民眾到場參與，Uber App 更攜手合作車隊祭出乘車優惠，於活動期間不限新舊用戶，凡叫車或下車地點為台北世貿一館，輸入序號【TPTE台北旅展】享2趟9折乘車優惠，單趟最高折抵50元。

商旅選擇 Uber 企業版，用創新科技管理乘車規劃、維護顧客與員工關係、追蹤減碳進展

針對逐漸復甦的商務差旅行程，全球平台 Uber 企業版（Uber for Business）推出了企業專屬一站式後台。企業版客戶可以使用單一控制台管理在 Uber 或 Uber Eats App 商務乘車、外送和中央叫車（Uber Central）相關費用。舉例而言，企業透過中央叫車可以為賓客叫車，而對方無需使用 Uber App 或智慧型手機，以手機簡訊即可接收即時的乘車資訊。此外，在員工出差時，還可以利用企業發送的抵用券序號，隨時點購 Uber Eats 合作商家的美食佳餚，品嚐當地美味。對於企業端而言，使用 Uber 企業版可統一管理帳單，並整合公司使用的帳務管理服務供應商，因此可減少人力和時間成本，提高營運效率。近期，Uber 企業版新增追蹤碳足跡功能，一起和企業版用戶推動持續的減碳進展。

Uber 企業版與Klook合作推出提供台灣民眾於境內商務或是休閒旅遊的兩種精省方案：即日起至3月31日為止，民眾可在 Klook 平台上購買 30 個人氣樂園中的任何方案，亦可獲得由Klook發行的100元 Uber 或 Uber Eats 抵用券。在 Klook 購買高鐵國旅聯票，結帳時加購100元或是200元由Klook發行的 Uber 抵用券即可分別獲得面額150元、250元價值的抵用券，搭乘高鐵後，可再獲得額外的 Uber 乘車優惠序號。即日起至4月30日，旅客購買上述 Klook 高鐵國旅聯票，更可得到期間限定50元 Uber 乘車優惠（單趟折抵上限50元）。