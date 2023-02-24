《為愛升起．新東陽》用實際行動落實ESG 成為愛的守護者

在台深耕邁入第55年的新東陽一直積極推動「食安永續」、「環境永續」和「社會公益」，並長期以實際的行動，關懷這片土地的人與情。創辦人麥幸夫及董事長麥寬成深信「取之於社會，用之於社會」的重要性，希望以更積極地作為參與社會公益慈善活動，將企業經營成果回饋給社會，讓需要幫助的人獲得協助。

新東陽於55週年拍攝《為愛升起．新東陽》影片，分享多年來幫助的團體及在地農青，期望能號召更多人一起成為「愛的守護者」。今年還特別與知名似顏繪畫家「街頭故事主理人 李白」聯名設計55週年公益悠遊卡：55悠遊絆，並與1919 食物銀行一起發起「陪『絆』~一起逐風飛翔」計畫，邀請大家一起響應幫助偏鄉陪讀班及假日體育班餐點加菜、補充營養。

新東陽於1984年成立「麥氏新東陽基金會」致力於青少年助學方案及社會公益團體的活動，特別是針對弱勢或清寒的在學學子以及偏遠地區的孩童，希望能藉此提升其未來就業和升學能力進而增長其學子們自身的競爭力，為人才培育盡一份心力，其中包括關西棒球隊及東澳國小射箭隊，也很開心可以陪伴他們一起獲得世界少棒錦標賽冠軍以及奪下美國國際射箭邀請賽金牌。

「幸夫愛兒園」為紀念新東陽創辦人麥幸夫因而命名，數十年來，「幸夫愛兒園」成為支持家變孩童的避風港，已經照顧過上千名孩子，更有學成的院童回到愛兒園成為得力的義工，讓愛持續流傳。新東陽也積極與台灣小農合作，推動在地農業與通路發展，開發在地特色產品，並以契作方式與小農採購，讓用心耕作的農民取得較穩定的收入。更透過實地拜訪農民、食品技師協助輔導小農，更於經營的國道服務區設置「農民直販所」及假日的「農青市集」，讓在地優質小農產品與市場接軌，促進曝光與銷售，不僅在地小農，新東陽也響應政府，一起支持青年返鄉，並參與產、官、學跨領域合作專案，透過通路、資金贊助等方式，協助在地小農培力。

此外，新東陽一路走來秉持著「取之於社會、用之於社會」的精神，55週年推出公益悠遊卡特別邀請臺灣知名插畫家街頭故事主理人李白繪製「55悠遊『絆』」，正面傳達出新東陽默默付出，以愛守望，陰雨之境終將放晴的意象，背面則用純潔的白底，以皎潔之心為本，愛始終閃耀。並與1919食物銀行一起發起「陪『絆』~一起逐風飛翔」計畫，即日起凡指定捐款給 陪「絆」~一起逐風飛翔 專案，即贈限量感謝禮「55悠遊『絆』」，募捐款項將全數捐出，詳情可至新東陽官網頁面查詢。