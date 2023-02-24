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坐擁科工館18公頃綠意 歐美建設「森青道」得天獨厚

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
歐美建設「森青道」鄰近台鐵科工館站，未來亦有輕軌C30站，到站就到家。記者王昭月／攝影
歐美建設「森青道」鄰近台鐵科工館站，未來亦有輕軌C30站，到站就到家。記者王昭月／攝影

高雄科工館鄰近台鐵科工館站及輕軌C30站，周邊商圈發展成熟，生活機能佳，是不少民眾購屋理想地段，大樓房價每坪已站上40萬，遠雄、御盟等建設公司相繼進駐推案後，歐美建設也推出新成屋「森青道」加入戰局，成為市場矚目新案。

歐美建設「森青道」前臨科工館18公頃綠意公園，又位踞無敵綠意的綠園道第一排，地理區位得天獨厚。規劃2房至4房產品，坪數在33至55坪間，以3、4房為主，2房僅15戶，中高樓層可飽覽科工館園區上萬坪綠景，總銷約25億元，鎖定首購族和換屋族群。

建築師出身的歐美建設董事長卓永富，向來對自己的建築作品要求極致，這次「森青道」一案外觀以時尚格柵表現簡淨之美，也以高雄厝景觀大陽台降板綠化，展現日本「隈研吾」流派風雅。建材規畫除全棟配置淨軟水設備，也有雙流新風機、自動除菌防疫電梯，流露「以人為本」的貼心。儘管近來房市遭打房影響，卓永富笑說，他推案一向按自己的節奏，「既然完工，該賣就賣」。

科工館一受惠於百貨商圈與綠地休閒環境，型塑成優質居住環境，加上高雄鐵路地下化縫合都市紋理，與鄰近商圈連結性擴增。

廣誠國際董事長董上裕分析指出，科工館擁有18公頃綠地，又有綠園道加持，鄰近亦有台鐵科工館車站及今年底完工的輕軌C30站，武廟、樹德、大順等商圈環繞，近年大樓房價每坪已站上40萬元。據實價登錄揭露，同一生活圈的「遠雄琢蘊」最高成交價已到49.5萬元，推估歐美「森青道」每坪約在42萬至47萬間。

鄰近高雄科工館及綠園道首排的歐美建設「森青道」，成為市場矚目新案。記者王昭月／攝影
鄰近高雄科工館及綠園道首排的歐美建設「森青道」，成為市場矚目新案。記者王昭月／攝影
歐美建設「森青道」鄰近台鐵科工館站，未來亦有輕軌C30站，到站就到家。記者王昭月／攝影
歐美建設「森青道」鄰近台鐵科工館站，未來亦有輕軌C30站，到站就到家。記者王昭月／攝影

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