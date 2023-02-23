台中租金大調查出爐！最貴不在市中心 竟是在這裡

2022年台中市租金行情調查出爐，租金單價最貴的行政區由后里區奪下，每坪租金單價高達1,427元，與第二高的西屯區相差一倍以上，狠甩其他行政區。在地業者表示，租金行情反應出當地居住供不應求的狀況，更透露出區域就業市場蓬勃向上。

根據內政部實價登錄網站租賃查詢，后里區的租賃物件包括透天住家與獨立套房，從登錄資料看來，7.53坪的獨立套房月租要9,500元至1萬1,000元，換算下來平均租金單價每坪1,427元。

而過往租屋市場熱絡的西屯區，每坪均價單價為680元。第三至五名依序為：中區644元、北區630元、南屯區622元。

實際調查網路租屋平台資料，據591租屋網的待租物件，后里區獨立套房租金從每月5,000到1萬8,000元不等，二房住家的月租金大約在1萬6,000元至2萬3,000元之間，價格差異反映在屋齡、裝潢、有否電梯等。

已成交的出租物件中，11坪套房成交租金為1萬4,000元；三房平車電梯大樓月租3萬元3天成交，市場相當熱絡。

當地仲介業者表示，后科園區廠商持續擴廠而湧入大量就業人口，創造出許多租屋需求。后里過去屬於透天市場，市場上出現許多老透天改建裝潢成獨立套房的出租物件，仍不敷外來就業人口的需求與對居住品質的要求，后里區「租不如買」的風氣因而興起。

未來幾年間，還有豐原醫院后里分院落成、拓凱占地5萬平米的新廠即將完工、藥華醫藥擴廠計畫，以及正徵才中的業泓科技、旭東機械、千附精密等，未來后里區的自住與租屋需求揚升的趨勢不變。

台中市建築經營協會市場資訊委員會主委白洪章表示，中部地區在全球供應鏈的戰略地位越趨重要，除了科技園區持續擴廠之外，上下游零件供應商也積極搶進周邊的工業園區設廠，帶入豐沛的就業人口，成為區域的主力剛性買盤。

與后科園區、豐洲工業區、台中國際機場門戶計畫、竹科銅鑼園區相互串連的后里區，也成為科技移民定居生活的新興聚落，當地住宅型態正從透天轉往集合式住宅，才能填補市場需求的龐大缺口，並將住宅質感生活一步到位。

去年度進場的預售案「展裕丰格」，開發基地達1,731坪，是后里、豐原地區少有的千坪基地規模，八項莊園級公設項目、科技人臉辨識門禁、AlFA SAFE耐震工法、七期團隊與日系精工，頂規設計規劃讓頂尖科技從業人員不得不買單。