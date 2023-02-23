鄉林宣布今年為「積極購地年」 兩岸擬投入150億元買地

鄉林建設(5531)董事長賴正鎰今(23)日表示，《平均地權條例》五大限制政策即將上路，六都房市買氣瞬間冷凍，不過土地交易價格也跟著鬆動，他宣布今年是鄉林「積極購地年」，兩岸合計將購入至少150億元以上的土地。

賴正鎰透露，政府打炒房政策持續下，近期土地交易出現鬆動降溫，土地價格回跌，也有部分小建商之前買下已帶建照的土地，最近都考慮釋出或一起合建，鄉林最近就陸續接獲多筆地主或建商降價及釋地的訊息。

就台灣來說，鄉林主要鎖定台北市北投科學園區、新北市新莊溫仔圳重劃區、桃園青埔，以及台中新興重劃區，目前已備妥約50億元資金。大陸則有青島的市南區、市北區、嶗山區，以及武漢、南京、成都等地，初估購地金額至少100億元以上。

至於今年鄉林的推案規劃，賴正鎰表示，鄉林推動多年的都更案，今年將陸續開花結果，其中第2季率先進場的是台北市吉林路、龍安街口約1,200坪基地，規劃130戶住家，總銷100億元，鄉林可分回其中40戶，總銷約30億元。

另外，推動19年的萬華都更案也完成整合，現正申請建照中，此案基地2,500坪，鄉林約可分回50億元。

中國大陸的推案方面，鄉林位於成都的「涵碧天下」已經獲准復工及銷售，此案規劃1萬戶住家及商用產品，總銷逾新台幣1,000億元；其中R4及R6區900餘戶住宅，預計3月開賣，總銷約新台幣100億元。

賴正鎰表示，鄉林除了持續大陸土地開發外，目前雙北還有20個都更案推動中，未來五年已備妥超過1,000億元土地案量，每年維持300億至500億元推案量，未來要朝商業與住宅雙向開發目標前進。

賴正鎰認為，疫情穩定，出現報復性出遊與消費，通膨壓力降低，市場預估美國升息在今年下半年將進入最後階段，台灣也可能不再隨之升息，利率可望維持在2%左右，預計下半年將有利房市復甦。

賴正鎰說，很多人問他房價會不會跌？他認為很難，除了營建成本高漲之外，2026年歐盟要實施碳稅，台灣也預計在這二年會要求上市櫃公司實行碳足跡追蹤，以及碳稅的準備，將會造成營建成本另一波上漲，「新房子降價的機率太小了！」