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南紡總座：訂單能見度已來到6月 全年營運將逐季成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
南紡攜手健康品牌科樂思（KOLLOS）推出共同研發的洸動能紗線。圖/記者嚴雅芳攝影
南紡攜手健康品牌科樂思（KOLLOS）推出共同研發的洸動能紗線。圖/記者嚴雅芳攝影

南紡（1440）總經理王立範今（23）日表示，南紡從去年11月即產能全開、產線滿載，訂單已有排隊等出貨的現象，尤其農曆春節後需求開始湧出，主要是過去這段時間很多同業開工率偏低，南紡因此獲得轉單效益，目前訂單能見度已達6月，全年看來將逐季成長，對2023年看法穩健樂觀。

南紡攜手健康品牌科樂思（KOLLOS）推出共同研發的洸動能紗線，號稱是世界第一條能幫血管洗澡的紗線，王立範出席記者會時表示，紡織業目前看來首季會是全年谷底，景氣將逐漸恢復，大約4、5月就會開始感受到市場恢復的動能。南紡在全能生產下，庫存也降到比過去更低的狀態，後市迎向市場榮景可期。

王立範表示，部分同業或許認為現在的出貨價格不符合成本效益，但南紡的想法是製造業應該追求產能極大化和市占率，與其讓工廠的稼動率降到低檔，不如維持正常的產銷出貨，除了把過去累積的高成本原料消耗掉，後續還有機會把低價的原料補進來，這對成本的降低有非常大的幫助，將使南紡後續的競爭力會優於同業，商品也能有好的競爭力應付市場需求。

南紡在部分同業選擇不生產、不出貨下， 開始出現轉單效益。這段時間不僅客戶增加，長期合作的客戶出貨量也有增加。

在原料成本方面，王立範表示，近期原物料價格維持平穩，棉花期貨維持在每磅80-90美分的區間，主要是升息已經進入尾聲，資金比較穩定，但目前市場的需求還沒有回來，棉花行情應該會維持橫向盤整。化纖原料目前則和市場需求有一些脫鉤，市場需求並不明顯，但化纖原料反而在漲價，主要是上游藉由降產來維繫價格，化纖原料的價格因而緩步上升。

南紡此次和科樂思共同研發的洸動能紗線系列產品，不僅突破紗線製程里程碑，且遠紅外線製程放射率在常溫下達94~99%，能夠促進血液循環。王立範表示，南紡對於創新技術不斷精進，像是保暖紗、涼爽纖維，或是吸濕排汗的產品，很早就有生產，這次產品特別的是有經過實證，確實對人體血液循環有所幫助。南紡也為此投入很多人力、物力，將這條紗做商品化的生產，目前月產能可達3000噸，後續也將持續研發和其他材質的複合，使機能性能進一步提升，同時增加舒適性以利產品普及。

看好下半年的市況，南紡擴建的新poy廠也即將在5月投產，總計砸下5億元，在台南太子廠增設四條產線，主要生產聚酯原絲(poy)，月產量700噸，是南紡為未來新產品所做的投資。王立範表示表示，台灣紡織業不能再做過去的產品，很多都已經被中國大陸、越南等後起之秀淘汰，台廠應轉型為智能、功能性產品，這些都需要新的設備技術投入。

南紡

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