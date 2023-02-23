北北基桃通勤月票1200元吃到飽拍板 前20大受惠站點出爐

行政院會今（23）日拍板中央促進公共運輸使用方案，其中，北北基桃每月1200元吃到飽，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。永慶房屋觀察台鐵、捷運與輕軌票價，以台北車站為中心，篩選單程通勤費用35元以上的站點，列出交易量前20名，觀察房市價量表現，其中去年熱門交易站點以捷運板南線的海山站拔得頭籌，2022年交易量達407件，顯示每月均有33件以上的交易量能，平均單價為44.3萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，捷運海山站為板南線進入新北市土城區的第一站，與板橋地區毗鄰，屬於土城早期發展成熟的生活圈，且鄰近國道三號土城交流道，交通機能完善，區內眾多商圈像是裕民商圈、中央路商圈等，提供完善生活機能，加上GOOGLE、亞馬遜進駐遠東通訊園區，產業帶動就業人口成長，也推升住宅需求，深受不少自住客青睞。

其次是機場捷運線的體育大學站，交易量397件，平均單價為29.1萬元，而淡海輕軌淡海新市鎮站則以371件名列第三，平均單價約23.9萬元，第二、三名房價2字頭，吸引不少首購族進駐。

陳金萍指出，一般民眾在購屋時的考量除了計算房屋總價與單價外，周邊環境、生活機能與交通機能等都是民眾優先考慮的重點，尤其是在高房價時代，以「時間換取空間」、「以時間換取房價」的思維逐漸深入人心，但通勤的時間與花費，也是重要的成本考量，往往成為決定購屋與否的關鍵因素之一。

陳金萍補充，近年來許多人工作在台北，居住在新北、桃園的人愈來愈多，「輕移民」效應也日益明顯，隨著北北基桃吃到飽月票上路後，大幅降低距離台北市區較遠的地區通勤費用，成為當地房市一大利多。

若從交易量前20名的站點來看，位於新北市占14名，桃園市占6名，顯示房價可以說是與台北市距離成反比，愈遠的愈便宜，捷運新莊副都心站離市中心最近，5字頭房價最高，而淡海輕軌沿線則因距離市中心較遠，平均房價2字頭相對便宜，入榜7席最為吸睛。

台鐵中壢站21.8萬元，是前20名中房價最為實惠的站點，具備以通勤時間換取親民房價的優勢。

陳金萍強調，從其他地鐵發達的國家也可以發現，像是美國紐約、日本東京、香港、新加坡等，不少當地居民住在離市中心半小時至一小時車程的衛星城市、鄉鎮社區，再通勤進城上班，藉由便捷的軌道型大眾交通工具通勤，可以享受省時、準時等優點，又能夠省下居住在市中心的昂貴房價。