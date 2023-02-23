真正買屋的人有多少？北市每10間移轉 就有2.1間是繼承

台灣即將步入超高齡社會，愈來愈多人遇到繼承問題。根據內政部統計月報資料顯示，去年全台每100棟建物移轉，就有高達15棟是繼承，僅有66棟是買賣交易，對照10年前每百棟建物移轉，僅有9棟是繼承、72棟是買賣移轉來看，繼承移轉比例可謂是大幅提升。

其中，台北市是透過繼承不動產比例最高的區域，去年每10棟房子移轉就有2.1棟是透過繼承取得，透過買賣取得只有49%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內即將步入超高齡社會，愈來愈多的國人遇到繼承問題，官方統計2021國人的平均壽命為80.86歲，其中男性77.67歲、女性84.25歲，普遍有繼承機會的大多是50、60歲的族群，這些人通常也都有不動產，同時兄弟姊妹數量也多，有時候只能出售換現金才能公平分配，進而達到世代間的財富移轉，一般30、40歲族群雖然可能無法直接繼承不動產，但阿公、阿嬤留下來的財富，長輩繼承了也有可能間接資助年輕人購屋。

目前移轉登記的種類包括有最大宗的買賣、年年創新高的繼承，數量極少的拍賣移轉、贈與移轉與其他移轉等，其中，全國透過買賣取得的不動產比例從早年的8成，到去年只剩下66%，也就是每10間房屋的移轉，只有6.6間是買方自己掏錢出來買的。

最明顯的就是繼承移轉一路攀升，2006~2010年繼承移轉只占全部移轉的7%，不過現在已經一路攀高到15%，一方面是買賣移轉變少了，一方面則是繼承年年創新高。若以六都來看，繼承比例最高的是台北市，每10間房子移轉就有2.1間是繼承來的，買賣只佔4.9間，剩下的則是贈與與其他。

曾敬德指出，人口持續老化，愈來愈多人會遇到繼承問題，雖然有人說年輕人等房子，不過現在老去的多是70、80歲的長輩，真的繼承也是50、60歲的世代，而繼承也會衍生出許多問題，若生前長輩沒有先處理好，很容易就出現兄弟姊妹間意見不合的狀況，另外房地合一稅的制度改革，也會產生許多稅務問題，有繼承問題的民眾最好詢問專業人士，提前做好財務規劃。