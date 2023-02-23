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景安站建案衝每坪78萬新高 「福喜機構」新案開工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

新北市建商福喜機構深耕中和，日前在景安站附近推出的新成屋案「福喜璟安綻」，實價揭露成交每坪78.8萬元，創區段新高；福喜建設近期再都更整合成功景安站附近一塊約482坪土地，昨(22)日開工，將視後續市場變化再推出銷售。

「福喜璟安綻」位於景平路，近捷運景安站，個案興建地上15層，去年下半年開賣，目前銷售已近尾聲，實價揭露，成交單價多在7字頭，其中15樓戶近日以1750萬元售出，每坪達78.8萬元，為景安站周邊價格最高大樓。

福喜機構總經理簡豪裕表示，福喜機構深耕當地都更，捷運景安站方圓500公尺內，有許多社區大樓都是福喜都更作品。最新一處復興段都更案位於中正路上，基地面積482坪，原本是十多戶老舊的磚瓦屋，歷經20年整合完成。

他表示，復興段都更案基地四面環路、基地條件相當佳，個案將延續新成屋個案「福喜璟安綻」熱銷好評，秉持職人精神，改建為地上20樓、地下5層SRC鋼骨大樓，成為中和新地標。

海悅地產表示，福喜璟安綻能夠創下銷售佳績，除了優異地段，更重要的是福喜建設對於建築品質與規劃的堅持。54-64坪，3-4房產品規劃三面採光，衛浴更是全開窗。單層僅四併配有雙電梯，社區出入單純，讓不少雙和地區醫師、企業主搶購。目前福喜璟安綻已接近完銷，對於復興段新案也有十足把握，手上已有許多客戶都在期待復興段公開銷售。

福喜機構表示，復興段案再度邀請國家建築金質獎北市豪宅御用團隊，與福喜合作20多年的知名台灣老品牌「新東陽集團」旗下「新東陽營造，目前仍有南山段、南工段、連城段、大同段土地預計推案，累積推案將會達百億規模以上。

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