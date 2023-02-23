台商大老闆返鄉投入地方創生 江智超攜手商研院種可可

江智超，「他」是在大陸擁有四個工廠、3,000名員工的高科技業大老闆，但他現在還有個新身份，他也是彰化可可蔬果生產合作社的創辦發起人，因疫情三年多來在故鄉永靖鄉長住的時間較長，他不忍小學母校因缺少生源面臨廢校危機，決心投入地方創生，並選定種植可可，推廣現代化規模契作合作經營，要以最新的數位及綠色轉型、友善耕種與商業模式，協助地方發展經濟增加就業機會，鼓勵年輕人根留家鄉。

商研院今（23）日與彰化縣可可蔬果生產合作社簽署「合作備忘錄（MOU）」，合作範圍與項目包括：1. 雙方擁有之科學數據、資料庫等研究資源的交換、分享，2. 互相協助對方與當地產業、政府及學術機構建立關係，3. 雙方進行共同研究、參與地方計畫、中央計畫，4. 雙方將以提供當地產官學關係建構進行全方位合作。契作目標近程100公頃，遠程1,000公頃。

江智超特別提到，台灣是目前唯一已開發國家中有種植可可的國度，他深知「種出來的東西要賣得掉」，才是地方創生的成功案例，就他所知，日本無法栽種咖啡豆和可可，但日本人最喜歡的就是台灣的咖啡豆和可可，未來他將開拓日本、杜拜和新加坡市場。

商研院董事長許添財指出，經多次與合作社創辦發起人江智超董事長討論，雙方取得以下四點共識。包括：1.可可產業可以結合農業、休閒產業、農特產品銷售、旅遊與綠色消費的總體發展，以農業與農村為主體，發展出「六級化」的明星產業。2.運用最新數位轉型、ESG永續轉型的數位科技方法與商業模式，營造一個以可可產業為核心的數位創新生態系。創造新附加價值，提高收益，讓農村產業轉型升級，衍生多元的高附加價值服務性商品，創造新就業機會，讓青年回流，並以農村多元產業發展新結構與面貌，發展地方特色觀光旅遊，發揚地方創新特色的傳統文化。

3.對農民而言，相較於種植水稻而言，可可樹的有效與「友善」種植，每株可年產120顆的A級優果，換算每公頃的所得替代效果可達八倍之多。4.商研院以中部辦公室在第一線服務，加上智慧新媒體行銷、智慧科技、創新商業模式、電子商務與人才培育等各所核心技術與輔導能量的協作，非常看好中部地區發展此一智慧創新可可產業的前景。

根據商研院搜集研究，可可樹為熱帶植物，栽培地區大約介於南北回歸線間。因地球暖化，台灣中部均溫有提高之勢，近年已有在中部地區栽種可可的前例。可可樹主要的地理條件須具備良好的排水性、25°C~30°C的年均溫度、日夜溫差小，果樹齡二年枝幹開始開花，滿三年開始試結果，小果五個月成熟，只要氣溫合適全年持續開花結果，經濟效益收穫期約20~25年。

商研院指出，世界可可豆總產量在450～500萬噸，台灣本地產可可豆大約60噸。且2021年台灣可可產值約134萬美元，只占進口總額的0.9%，本土可可生產有很大的成長空間，產業前景看好。目前種植地區除屏東約400公頃，南投約110 公頃，與南投緯度相近的彰化地區，本來就是苗木、花卉及葡萄、芭樂等果樹全國數一數二的產地，目前已有業者企圖大規模推行可可契作種植，挑選優良品種實施嫁接操作技術，不僅可以比較整齊的開花結果，且其抗病性和環境適應性較原來的栽培品種好，可達收成快與品種確立的優勢。