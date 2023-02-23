台南市公共自行車YouBike 2.0 今啟用營運

台南市民期待的公共自行車YouBike 2.0系統，今(23)日在台南市政府旁西拉雅廣場舉行啟用儀式，共計77站、800輛自行車投入服務，於中午12時正式啟用，由微笑單車公司負責營運，並推出「FB美照大募集」、「月抽5000購物金」等抽獎活動，歡迎民眾踴躍參加。

市長黃偉哲表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，可以享有全新且不中斷的公共自行車服務，第一波啟用營運的77站，以原T-Bike站點為主，大多位於車站與景點的周邊，同時具有通勤及遊憩雙重功能。

啟用後到今年12月31日止，使用台南市YouBike 2.0不限卡別，前30分鐘全部免費；台南市市民卡租借車輛，除享有前30分鐘免費，也能有全時段半價，請大家多多利用。

交通局長王銘德表示，除了第一波啟用的77處站點，將持續擴大服務區域及增加設站密度，連假結束後也還有10多個站點上線服務。預計在今年11月底完成300站、明年底前完成500站，而YouBike 2.0E的電動輔助自行車也陸續會在3月底前提供服務。

王銘德指出，民眾如果要使用YouBike 2.0，可以先至官網或透過官方APP(YouBike 2.0)登錄個人資料，加入會員後，使用「電子票證－一按、二刷、三騎乘」借車，還車時也請記得「還車入柱要靠卡」。另外也可下載官方APP(YouBike 2.0) 進行信用卡綁定，以「掃碼」方式借車。

微笑單車劉麗珠董事長表示，YouBike 2.0的營運範圍首次擴展到台南，除跨區到高雄、屏東借還調度費用全免外，更推出「騎YouBike 2.0遊府城」活動，從今天到3月9日，推出「FB美照大募集」活動，拍照上傳與YouBike 2.0的合照，有機會獲得精美禮品。為了鼓勵騎乘，到5月底前，每騎5次YouBike 2.0可獲得一次參加「月抽5000購物金」活動，騎得越多，得獎機會越高。