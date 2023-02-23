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中鋼1月合併稅前淨損10.9億元 鋼市將進入旺季

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中鋼（2002）自行結算2023年1月合併營業收入262.4億元，合併營業損失10.3億元，自行結算合併稅前淨損10.9億元。

中鋼說，1月鋼鐵業銷售數量及價格較去年12月減少，致營業收入減少；惟銷貨成本整體降幅大於收入，及1月出售船舶利益等，致營業損失及稅前淨損同步減少。1月碳鋼銷售量為548,971公噸，本年累計碳鋼銷售量為548,971公噸。

中鋼表示，國際通膨降溫，俄烏戰爭對經濟負面影響收斂，致能源價格大幅回落，加速歐美經濟回穩向好，主要經濟體製造業景氣陸續重回擴張區間。土耳其南部強震使當地主要鋼廠部份生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量轉優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫，國際鋼市將進入第2季傳統旺季。

目前國際鋼價U型反轉已進入上升通道，受惠中國大陸解封及歐美製造業景氣築底回升等利多加持，催動用鋼產業積極回補庫存，歐、美、亞各國指標鋼廠持續開出漲盤，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局，中鋼緊跟國際行情順勢溫和調漲，並預留後續成長動能。

中鋼 鋼價

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