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特爾電力花蓮開站完成環島布局 今年目標每50公里一站

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
特爾電力花蓮開站，完成環島站點布局。照片／特爾電力提供
特爾電力花蓮開站，完成環島站點布局。照片／特爾電力提供

北基國際（8927）旗下三地能源子公司「特爾電力」宣布在花蓮瑞穗站開設站點，不僅完成東海岸的據點串連，同時完成環島布局計畫，目前特爾電力全台共有30個充電樁站點建置，全台各縣市至少都有一個特爾電力站點，電動車充電站點更加密集而完整，絕對能消弭CCS車主行車的里程焦慮。

完成環島網路計畫後，2023年特爾電力將以「都會型充電站點」為佈局策略，以每50公里就有一個站點為目標，積極在量販、百貨、超商、超市、商場等具備複合生活機能的場域佈點，期望替車主打造更觸手可及的特爾電力補電生活圈。

特爾電力表示，花蓮瑞穗站設有1樁2槍200kW的充電服務設施，分別提供CCS1與CCS2兩種充電規格，替電動車串起往返花東的縱谷線補電需求。盤點2022年特爾電力站點布局，全台充電網絡的分布相當平均，花蓮瑞穗站恰巧是環島計畫的最後一塊拼圖，不僅將車主出行的補電需求完整串起，也完成特爾電力在全台各縣市都至少設有一個站點的目標，替車主解決充電需求，提供更友善便捷的充電網絡。

特爾電力為歡慶完成環島站點目標、會員人數達14,000人次，特別在2月25日至2月28日期間舉辦花蓮瑞穗DC充電站每度電9元優惠費率活動，228連假有花東出遊計畫的民眾可善加利用。

環島 電動車 布局

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