陸農曆年後開始復工、原物料需求增加 激勵BDI強彈
BDI（波羅的海運價指數）跌到破盤價後，近一周開始強彈，22日一天漲13%，不過，指數也僅有674點，近一周的漲幅達24.5%，近三個月的跌幅還高達41%。國內的裕民（2606）、新興（2605）今天股價出現人氣順勢攻上漲停。
周三BDI指數崩跌後，隨著中國大陸農曆年後開始復工，各項原物料需求增加，烏克蘭尋求延長黑海糧食協議，該協議將允許從烏克蘭三個港口出口穀物，各種船型需求復甦，海岬型與巴拿馬型船運價開始反彈，激勵BDI指數，收盤升至3周以來新高。
22日BDI指數上漲80點，收674點，漲幅13.5%；以載運鐵礦砂為主的海岬型運費指數(BCI)上漲87點，收390點，漲幅28.7%；巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲108點，收作951點，漲幅12.8%；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲65點，收作872點，漲幅8.1%。
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