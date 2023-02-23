快訊

複製蘇震清模式？藏鏡人掀陳宗彥案 被指是警告賴清德

俄烏戰爭將滿週年：法國「這演習」已先應證戰事

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

CIVIC強勢回歸！價格還沒公布 首波300台配額就快要完售

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
CIVIC強勢回歸，價格未公布配額就要完售，台灣本田董事長高岡篤史看好在台表現。邱馨儀攝
CIVIC強勢回歸，價格未公布配額就要完售，台灣本田董事長高岡篤史看好在台表現。邱馨儀攝

時隔兩代未引進台灣，台灣本田今（23）日宣布HONDA CIVIC e:HEV將在5月上市，首波配額300台，在新車售價尚未公布之前已接單逾200台，預估首波300台配額將在正式上市，並未公布正式售價之前即全部完售。

CIVIC此次以次世代電油車結合2.0升直噴引擎，以184PS和32.1Kg-m最大動能輸出優勢，強調比美3.5L V6引擎水準。

網路上推估CIVIC強勢回歸台灣的售價是130萬元，但事實上本田的經銷商以150萬元為參考價接單，採取多退少補的策略。但在在部車尚未公開之前，接單已超過200台，甚至已直逼300台，顯見150萬元獲得許多人的認同。

此外CIVIC有來自相當多的訂單來自CIVIC自家的業務代表搶購。由於CIVIC許多業務代表即是CIVIC的始終愛好者，在新車即將引進時，自家人就開始搶購。

台灣本田董事長高岡篤史指出，CIVIC以世界級安全規格為基礎，配置日製工藝、歐規性能，提供更高的駕駛樂觀。傳統供給消費者舒適符合需求的車款已由FIT接續CIVIC的地位。

目前CIVIC首年年販配額500台，被認為是試水溫的數量，預期如果銷售表現良好，未來將進一步爭取更多配額。同時以目前的接單狀況看來，CIVIC的年度配額將快速完售，未來台灣本田有機會再向原廠爭取更多的配額。

本田 新車

延伸閱讀

HONDA CIVIC 預計5月台灣上市

2023年式Toyota GR Corolla澳洲登場 比Golf R跟Civic Type R還便宜！

不只Type R要等兩年！Honda Civic以及HR-V e:HEV也都大缺車

久違的「喜美」將於下周回歸亮相！全新Honda Civic e:HEV最新油耗數據出爐

相關新聞

ONEBOY一直開...NET半年卻收4間店 專家點關鍵因素

近期服飾品牌ONEBOY討論火熱，不少民眾都會拿它與國內其他服飾品牌比較，其中，老牌服飾NET似乎也在悄悄重新布局店面。...

外送市場消費力持續提升 行動支付使用首度超越現金

資策會產業情報研究所（MIC）發布《外送大調查》，針對台灣整體消費者與會員的外送消費力、消費頻率變化，以及台灣消費者的外...

台塑新智能5MW永康案場通過第三方現地驗證

台塑新智能積極推動新能源發展，去年與翰可、眾樹能源組成「儲能國家隊」，三方首次合建的台南永康5MW儲能案場，今年2月通過...

市場熱議「東哥遊艇」東哥是誰？ 軍人退伍意外投入遊艇界

東哥遊艇（8478）昨（21）開盤股價一路飆漲，到10點更一舉漲停鎖死，收在404.5元，總計上漲36.5元；今（22）平盤開出，近10點出現賣壓股價一路向下，收在371元，跌幅達8.2%。

晉陞公司拜會苗栗縣府團隊 縣府：太空園區預計4月啟用

台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂發展太空產業，計畫打造2萬坪工業土地面積的太空科學園區，預計今年4月正式啟用，公...

北市第一槍！北投大坪數一坪下修8萬 全市最便宜

據住展雜誌統計，目前台北市全區銷售中、平均開價最低的建案，出現在北投稻香路一帶，平均開價47萬元／坪，且與2021年平均...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦