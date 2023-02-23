CIVIC強勢回歸！價格還沒公布 首波300台配額就快要完售

時隔兩代未引進台灣，台灣本田今（23）日宣布HONDA CIVIC e:HEV將在5月上市，首波配額300台，在新車售價尚未公布之前已接單逾200台，預估首波300台配額將在正式上市，並未公布正式售價之前即全部完售。

CIVIC此次以次世代電油車結合2.0升直噴引擎，以184PS和32.1Kg-m最大動能輸出優勢，強調比美3.5L V6引擎水準。

網路上推估CIVIC強勢回歸台灣的售價是130萬元，但事實上本田的經銷商以150萬元為參考價接單，採取多退少補的策略。但在在部車尚未公開之前，接單已超過200台，甚至已直逼300台，顯見150萬元獲得許多人的認同。

此外CIVIC有來自相當多的訂單來自CIVIC自家的業務代表搶購。由於CIVIC許多業務代表即是CIVIC的始終愛好者，在新車即將引進時，自家人就開始搶購。

台灣本田董事長高岡篤史指出，CIVIC以世界級安全規格為基礎，配置日製工藝、歐規性能，提供更高的駕駛樂觀。傳統供給消費者舒適符合需求的車款已由FIT接續CIVIC的地位。

目前CIVIC首年年販配額500台，被認為是試水溫的數量，預期如果銷售表現良好，未來將進一步爭取更多配額。同時以目前的接單狀況看來，CIVIC的年度配額將快速完售，未來台灣本田有機會再向原廠爭取更多的配額。