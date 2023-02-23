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台塑新智能5MW永康案場通過第三方現地驗證

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台塑新智能與翰可、眾樹能源在台南永康的5MW儲能案場通過第三方現地驗證，法商必維集團正式頒發證書。台塑新智能提供
台塑新智能與翰可、眾樹能源在台南永康的5MW儲能案場通過第三方現地驗證，法商必維集團正式頒發證書。台塑新智能提供

台塑新智能積極推動新能源發展，去年與翰可、眾樹能源組成「儲能國家隊」，三方首次合建的台南永康5MW儲能案場，今年2月通過第三方現地驗證。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，通過認證證實台塑新智能所設計生產之儲能系統，從模組絕緣強度、電池櫃雙重斷電迴路、操作環境異常自動緊急斷電系統、自動氣體消防系統等關鍵設備均優於業界，符合經濟部標檢局安全規範，更接軌國際 標準，帶領台灣儲能大步邁向安全、穩定、可靠。

王瑞瑜表示，永康案場作為台塑新智能第一個通過第三方驗證的儲能系統，格外具有代表性意義，足可證明台塑新智能的技術實力深厚、設備安全妥善，目前仍有多個5MW以上大型儲能案場正在建置當中，今年內將可陸續取得驗證。

王瑞瑜指出，目前全台各地都在擴大布建儲能，但全球供應鏈受大環境影響，容易延誤甚至缺貨，而台塑新智能著重國產在地化，不僅自行開發電池管理系統，並具備規模化電池模組生產能力，未來還將在台灣生產電池芯，可確保電池供應無虞，並提供完整技術支援及售後保固，建立長期且穩定的一條龍服務，讓儲能系統成為台灣發展再生能源、邁向淨零排放的最大後盾。

為確保儲能安全及提升品質，台塑新智能位於台南永康的儲能案場已由法商必維集團（Bureau Veritas）立德國際商品試驗有限公司現場測試，正式通過經濟部標檢局推動之IEC/CNS 62933-5-2認證，包括消防系統與操作環境偵測處理，機械性衝擊，過溫、過充電、過電流保護，輔助電力、控制、通訊系統異常操作，絕緣阻抗、介電強度等多種項目，全方位證明台塑新智能的儲能案場安全品質達到高標準。

王瑞瑜也說，針對驗證項目當中最重要的電池安全性部分，台塑新智能從產品設計階段就採用安全性高於鋰三元的磷酸鋰鐵，並將自身開發已取得IEC60730的電池管理系統應用於電池系統中，電池系統更通過規範中的介電與耐壓測試，在高電壓狀態下完全不受影響，正常運轉無虞，大幅增加電池系統安全性。

台塑新智能今年將陸續在雲林、南投、彰化、嘉義完成五大儲能案場，再加上永康案場，設置容量總計將高達50MW以上，明年也會啟動建置台化彰化廠的100MW超級儲能系統。台塑新智能將繼續秉持安全至上的信念，以嚴謹態度提供最高品質設備及服務，協助穩定台灣電網、深化儲能產業。

台塑 電池模組 王瑞瑜

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