晉陞公司拜會苗栗縣府團隊 縣府：太空園區預計4月啟用

台灣晉陞太空股份有限公司進駐苗栗市大坪頂發展太空產業，計畫打造2萬坪工業土地面積的太空科學園區，預計今年4月正式啟用，公司團隊會同日本太空專家一行昨天下午拜會縣府團隊，縣府表達歡迎，並視此次太空科學園區落腳苗栗市，是縣長鍾東錦上任後的招商「首部曲」，期盼園區落腳苗栗並啟動國際合作。

晉陞公司與日本專家昨天下午低調拜會縣府團隊，並未公開對外說明相關細節，但先前包括苗栗市、縣府都對晉陞開發太空園區案表達樂觀其成的態度。

縣府工商發展處指出，晉陞公司是台灣太空火箭的領導廠商，總部位於苗栗縣竹南鎮，業者目前積極在苗栗市大坪頂（原歐麗旺電機公司廠址）打造2萬坪的太空科學園區，園區晉陞將完全自用，作為公司運載火箭開發及製造使用，同時也將作為低軌微衛星星群未來量產的重要場域。

縣府表示，台灣晉陞公司深耕苗栗近7年，是台灣首家民營太空火箭製造商及小型衛星發射服務提供商，已投資近40億元，未來5年預計再投資100億元，預估可創造1000名的高科技人才就業機會。業者不畏困難及挑戰，以堅強毅力及高度韌性朝既定的太空發展目標前進，未來對苗栗縣的經濟貢獻可期。這次日本太空專家特地前來拜訪台灣晉陞太空，並參訪整建中的太空科學園區，對雙方未來深化合作有很大想像空間，對苗栗發展為台灣太空科技產業重鎮，具有重要指標意義。

工商發展處指出，鍾縣長為加速招商引資及創造就業機會，2月8日召開首次「苗栗縣工業聯繫會報」，未來將定期召開聯繫會報，強化各工業區廠商進駐並解決生產過程的外部問題，打造友善投資環境，引進產業帶動就業，朝建構科技產業及觀光大縣發展。