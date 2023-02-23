市場熱議「東哥遊艇」東哥是誰？ 軍人退伍意外投入遊艇界

東哥遊艇昨（21）開盤股價一路飆漲，到10點更一舉漲停鎖死，收在404.5元，總計上漲36.5元；今（22）平盤開出，近10點出現賣壓股價一路向下，收在371元，跌幅達8.2%。

《遠見》曾於2006年4月專訪東哥董事長闕慶承，當年年僅31歲、遊艇業最年輕董座闕慶承，對於東哥遊艇的未來發展有著滿滿的想法，以下為當年專訪報導〈這船是我們做的，一定要寫上自己的名字！〉：

「這船是我們做的，一定要寫上自己的名字！」31歲的東哥董事長闕慶承說，父親把每艘辛苦打造的遊艇，看成是兒女，因此把自己的英文名字「Alexander」寫在船身，同名品牌就此誕生，象徵著建造者與遊艇之間的感情。

得名自創辦人闕詒流小名的「東哥」遊艇，低調、少與同業往來，是同業口中「最神祕」的遊艇廠。但美國遊艇玩家對Ocean Alexander，卻一點都不陌生，還吸引了船舶專業作家瑪利安（Marianne Scott），將出專書談東哥的品牌故事。

不代工，創廠就做自有品牌

因為朋友以頂讓遊艇廠的方式償還借貸，讓軍人退休、原本從事鎖生意的闕詒流意外投入遊艇界，並在1978年獨資創立東哥遊艇。但闕詒流幾乎不接代工訂單，毅然創立台灣第一個遊艇自有品牌。

走自有品牌的東哥遊艇，創立第一年就有盈餘，但也與大部分的台灣同業一樣，曾經在1990年代重重跌跤。

1990年代初期，東哥的美國市場營收約占總營收九成，卻迭遭美國實施奢侈稅、新台幣升值等打擊。更意外的是，一位肩扛東哥遊艇四成營收的西雅圖代理商，竟然開小飛機意外身亡。接連的不可抗拒因素，讓東哥遊艇簡直撐不下去。

還好，天無絕人之路。後來資本集中化與歐洲市場，救了東哥一命。

因應變局，闕詒流資遣部分員工，並把產製小艇與大艇的兩個遊艇製造廠併為一個廠，品牌也整合成「Ocean Alexander」。

另外，1980年代末期開始布署的歐洲市場，則適時發揮功效，支撐東哥遊艇當時總營收的七成。雖然業績遠不如以往，但能讓東哥總算勉強度過黯淡的1990年代初期。

選客戶，更嚴選代理商

「東哥能成功，是突變的結果！」遊艇業最年輕的董事長闕慶承，一語點出東哥逆向思考的作風。

在台灣同業還在低價搶單的時代，東哥遊艇一創廠，即與知名的西雅圖遊艇設計師Ed Monk, Jr.合作，就走高品質、高價位的路線。

不過，他們也嚴選客人。「20％的客人帶來80％的麻煩，」闕詒流曾這麼說過，寧願不要那20％的客人。

1980年代中期，東哥承接一艘七十呎大型遊艇，這艘船的售價占當年度總營收二成。但船主與船代表很沒風度，動輒摔東西。一次，雙方為了是否更動船結構設計，船代表槓上闕詒流，闕詒流不顧船已建造了一半，當場取消合約，直接訂機票把對方送回美國。

不僅如此，東哥也嚴選代理商，做不好就換掉。

長久以來，一直占東哥遊艇總營業額四成的西雅圖據點，上世紀末期，業績卻一路走跌，才四年時間，就跌到占不到一成比例。闕慶承細究原因，發現代理商在打混，還曾把沒暖氣設備的遊艇，賣到高緯度的西雅圖。

1999年，闕慶承買下該代理商的公司，並在當地成立銷售中心，西雅圖業績便逐漸回升，去年已占東哥總營收的三成。而以往生意零星的佛羅里達市場，也在買回代理權後，一年內業績占總營收比率，從不到10％攀升至30％。

掌握自有通路，原本不在闕慶承的規劃內，而是整頓代理網絡的結果。但現在，年輕的闕慶承決定再次領先同業一步，以這種直接探測「水溫」的方式，獲得最精準的市場情報。

看好大陸，5年追上台灣

出口值排行台灣第三的東哥遊艇，訂單已經排到明年。高雄市同利路上的三千坪舊廠房，同時打造十餘艘遊艇，擁擠得幾乎連車道都讓不出來。

儘管鄰近舊廠的6000坪廠房，將於今年中啟用，但是東哥在上海的遊艇廠，仍獲得闕慶承相當程度的關注。該廠產量占全中國遊艇出口量的十分之一，規模屬一屬二。

闕慶承坦承，目前大陸的工藝技術不及台灣，但潛力無限，五年後可追上台灣現有水準，一樣有能力製造高品質的大型遊艇，台灣必須更努力才行。

有別於以往只打造美式的寬大船型，今年6月，東哥將首度為歐洲市場設計兩種新船型，期待以時髦、流線造型的船型，擴大在歐洲市場的營收比重。

屆時，寫上創辦人名字、迥異風格的東哥遊艇將由台灣出發，同時航向美洲與歐洲。

（本文出自2023.2.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）