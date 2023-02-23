ONEBOY一直開...NET半年卻收4間店 專家點關鍵因素

近期服飾品牌ONEBOY討論火熱，不少民眾都會拿它與國內其他服飾品牌比較，其中，老牌服飾NET似乎也在悄悄重新布局店面。西門町「NET昆明二店」即將於2月28日後歇業，統計近半年來NET在雙北就關閉了4間分店。專家認為，儘管商圈逐漸回溫，但服飾品牌競爭激烈，NET在相同的主力商圈，傾向保留1間店面，汰弱留強的意味濃厚。

統計資料，近半年NET關閉的店面就有饒河三店、民生二店、板橋南雅店，如今又傳出NET昆明二店要於二月底歇業。經查實價登錄與謄本，NET昆明二店店面共有3層、權狀約158坪，且未曾出現買賣、租賃紀錄，屋主為2位自然人，其中一人在60多年前透過贈與取得，另一人則在2012年以買賣取得2/3持分，且2人同姓，戶籍登記地也一樣，推測應為自家人。

觀察過去NET在西門町的布局，NET成都店二店，位在在西門站出口、紅樓旁的三角窗，也在多年前關閉，之後2016年由NIKE進駐，年租金達3,706.6萬元。等於現在西門町，NET僅剩中華路上的「中華二店」，該店於2016年開幕。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，觀察NET的店面布局，日前歇業的板橋南雅店，在距離650公尺處、府中站旁就有效益更好的板橋三店，此次歇業的昆明二店雖然人潮效益不低，但坪數與門面稍弱，區域競品又多，反觀中華路上的中華二店，廣告效益同樣優異，且面積廣達600坪，更有旗艦店態勢。

在陸客不來、疫情嚴峻時期，西門町商圈空置率大幅提升，但隨著疫情穩定、國門開放，有「起死回生」態勢，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前西門町空置率仍佔2~3成，不過裝修店家已明顯增多，店家產業型態也出現些微改變，主要以服飾、髮飾居多，而服務競爭強，NET應該是打算重新配置店面。

曾敬德指出，西門町現在店面詢問度高，主要是租金修正過後，現在還有逢低承租的機會，因此想卡位的租客也不少，不過未來一旦空置大幅改善，房東也會感受到景氣回升，屆時租金恐就會上漲。