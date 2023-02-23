北市第一槍！北投大坪數一坪下修8萬 全市最便宜

據住展雜誌統計，目前台北市全區銷售中、平均開價最低的建案，出現在北投稻香路一帶，平均開價47萬元／坪，且與2021年平均開價相比，每坪下修8萬元。其他相對低價路段如萬華西園路二段、文山指南路三段，都還有平均開價6字頭的建案銷售中。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，近年北市房價漲勢明顯，一線區段新案開天價，二、三線區段也跟上，再次提高購屋族取得北市新門牌的難度，但如果消費者能接受住在地理位置相對偏遠、生活機能稍不足或存在鄰避設施的環境，線上仍有一定數量的建案能選擇。

北市平均開價最低建案是位在北投稻香路上的「晴靚大地-一靚」，目前已成屋，2021年第一季，平均開價55萬元／坪，如今平均開價僅47萬元／坪，一坪下修8萬，不過可售單位75坪到80坪，並有百坪樓中樓產品，總價門檻仍不低。

文山平均開價最低建案「富春四季」，屬於政大生活圈，平均開價63萬元／坪，同樣因剩餘大坪數戶別可售而總價帶偏高。北市另一個開價6字頭建案，是位在萬華西園路二段的預售案「萬大境」，平均開價67.5萬元／坪，規劃2、3房單位。

回顧過往統計，與2021年3月時相比，目前北市12個行政區中，除了北投，其他11區線上平均開價最低建案的價位都有提升，之中又以南港跳升幅度最明顯。

2021年時，中研院生活圈內，「謙閤」平均開價57.5萬元／坪，如今區內銷售中平均開價最低建案「中研首席」，平均開價已跳上85萬元／坪，價位與基地位在大同哈密街及重慶北路三段的建案相同。