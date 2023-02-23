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凱基證券助弱勢學生 年度助學金徵件啟動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基慈善基金會助學金計畫年度徵件開跑，執行長曾錦隆（後排右二）前往偏鄉鼓勵學生努力學習。凱基證券/提供
凱基慈善基金會助學金計畫年度徵件開跑，執行長曾錦隆（後排右二）前往偏鄉鼓勵學生努力學習。凱基證券/提供

凱基證券捐贈設立凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生，持續12年「愛，從小學起」助學金計畫從3月1日起開始徵件，協助受家庭經濟因素影響之弱勢學生安心就學，近年受新冠肺炎疫情衝擊的家庭增加，凱基慈善基金會今年度再增加補助金額，並擴大協助範圍至外島澎湖，希望協助弱勢學生奠定基本學力。

根據衛福部2021年統計，全台有近20萬名低收或中低收家庭弱勢兒童及少年，而在凱基慈善基金會去年協助的400多名學生中，就有相當大的比例來自單親、隔代教養、或食指浩繁等經濟弱勢家庭，像是在屏東的小甄兄妹倆，由擔任兼職清潔工的媽媽獨立撫養，為了糊口常無法顧及孩子的接送與晚餐，經濟拮据又無奈；雲林的學童小湘則與祖父相依為命，祖孫倆生活困苦，開銷均由鄰里鄉親資助，凱基慈善基金會針對這些家庭伸出援手，協助分擔註冊費和學用品的壓力，希望孩子能夠在學校穩定學習，為自己開創未來。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子翻轉的希望，「愛，從小學起」助學金計畫就是要協助這些孩子不因家庭經濟因素而影響學習，這項計畫從2022年至今已投入逾5,000萬元，累計協助近3,000名弱勢學生，若同時具備文學、音樂、美術、語言、體育、科技等特殊才藝，曾獲校際以上比賽個人前三名，或經政府單位等鑑定優異的小朋友，還可以再申請特殊才藝助學金，讓孩子學藝才能不因貧窮而受限制，而能有機會發展所長。

「愛，從小學起」助學金計畫徵件期自3月1日起至4月15日止，112年學年度在學且經濟弱勢之學生皆符合申請資格，今年徵件地區除原有之新北市、雲林縣、屏東縣、南投縣外，更新增澎湖縣，希望幫助家庭經濟遭逢困境，無力負擔註冊、教育學習等費用之學童，能夠不受環境影響學習成長。

凱基證 澎湖

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