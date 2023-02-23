北市還有4字頭新屋可買 專家：價格比兩年前還便宜8萬

據住展雜誌統計，目前台北市全區銷售中、平均開價最低的建案，出現在北投稻香路一帶，平均開價47萬元／坪，且與2021年平均開價相比，每坪便宜8萬元。其他相對低價路段如萬華西園路二段、文山指南路三段，都還有平均開價6字頭的建案銷售中。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，近年北市房價漲勢明顯，一線區段新案開天價，二、三線區段也跟上，再次提高購屋族取得北市新門牌的難度，但如果消費者仍將北市視為首選，並能接受住在地理位置相對偏遠、生活機能稍不足或存在鄰避設施的環境，線上仍有一定數量的建案能選擇。

北市平均開價最低建案是位在北投稻香路上的「晴靚大地-一靚」，相對於2021年第一季，平均開價55萬元／坪，如今平均開價僅47萬元／坪，一坪少8萬，可因建案目前已成屋且可售單位偏大，總價門檻仍不低。

文山平均開價最低建案「富春四季」，屬於政大生活圈，平均開價63萬元／坪，同樣因剩餘大坪數戶別可售而總價帶偏高。北市另一個開價6字頭建案，是位在萬華西園路二段的預售案「萬大境」，平均開價67.5萬元／坪，規劃2、3房單位。

回顧過往統計，與2021年3月時相比，目前北市12個行政區中，除了北投，其他11區線上平均開價最低建案的價位都有提升，之中又以南港跳升幅度最明顯。2021年時，中研院生活圈內，「謙閤」平均開價57.5萬元／坪，如今區內銷售中平均開價最低建案「中研首席」，平均開價已跳上85萬元／坪，價位與基地位在大同哈密街及重慶北路三段的建案相同。

而在信義吳興街一帶，隨著「信義CASA」開價從83萬元／坪調整到92萬元／坪，入主信義門牌難度提升。不過天龍國新門牌取得成本最高的，還是松山、大安，因為八德路四段、臥龍街等相對低價路段，線上平均開價最低建案都已亮出115萬元／坪的價格。