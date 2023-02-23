Ansys台灣獲卓越職場認證

Ansys 台灣表示，榮獲2022-2023卓越職場 (Great Place to Work) 認證，日本、韓國與中國大陸團隊在亞太地區同樣獲得認證，Ansys表示，以One Ansys 的方針為所有員工創造了一個溫馨的環境及包容的文化。

Ansys表示，根據卓越職場針對 Ansys 台灣員工親自逐題作答的調查結果顯示，高達90%的員工認為 Ansys台灣是優良職場。除此之外，員工在對管理層在其商業行為中是誠信和道德的、提供安全且平等的工作場域、員工願意為完成工作而付出額外的努力，以及員工可以在工作上仰賴同事們相互合作上等都有高度評價。

Ansys表示，深耕台灣多年，客戶涵蓋全台電子科技廠，隨著5G/6G、自駕車、元宇宙的時代來臨，日益複雜的科學難題使多物理 (multiphysics) 模擬成為業界不可或缺的分析工具。除提供客戶專業的技術服務及解決方案，更致力於為全體員工打造公正、尊重、包容且相互信任的企業文化，以良好健康的工作環境為基礎，實現技術的創新並推動產業發展。

Ansys 人力資源總監Yutaka Tokimasa表示，很高興獲得 Great Place to Work 認證，這也是團隊每一個人的榮耀，員工體驗為 Ansys 最重要的資產，相信多元友善的職場將使 Ansys 不斷成長，從而為客戶提供更好的產品及體驗。誠信和道德行為是長期成功的基礎，將續努力，使 Ansys 成為一個讓所有人都更好的卓越職場。