以舊換新難！北市三區新舊屋單坪價差超過30萬

隨著生活、家庭的發展，許多有房族都產生了換屋的需求，且多以「小換大、舊換新」的方式進行。不過，在寸土寸金的台北市想要換屋，似乎沒那麼簡單。

東森房屋研究中心彙整實價登錄資料指出，目前在台北市各行政區中以大安區、松山區、信義區新成屋與中古屋平均房價的價差最大，單坪價差高達31萬~49.5萬元不等，內湖區、萬華區新舊屋平均房價的價差相對較少、僅為3.8萬元。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，精華區素地資源相當稀缺，新建案開價都在三位數，換屋族若想在同區域內以舊換新往往還需要再準備一筆不菲的購屋款，預算有限又迫切需要換屋的民眾，恐怕只能把目標先轉向蛋白區。

葉沛堯指出，依據實價資料，2022年台北市新成屋與中古屋平均房價價差約26萬元，大安區、松山區、信義區新舊屋的單坪價差都在30萬以上，主要是因為以上三區都是台北蛋黃中的蛋黃，土地資源緊缺，近年來的推案數量相當有限，導致新成屋的價格居高難下。

新舊屋價差較小的內湖區、萬華區，內湖區新案大多都位於比較蛋白的區域，因此拉低了區域新成屋的平均水平，萬華則是因西區門戶計畫，帶動區域中古屋價格狂飆，進而縮小與新成屋的價差。

東森房屋內湖捷運加盟店副店長歐政良表示，新成屋、中古屋各具優勢，如何選擇還是要看購屋民眾的實際需求和能力。

以內湖區來說，內湖新成屋的房價因所處區塊的不同而存在落差，目前內湖精華地段新成屋的價格可以達到每坪80~85萬元左右，而推案量較大且偏向蛋白區的五期重劃區，新成屋的價格仍普遍落在6字頭上下。

不過，雖然五期重劃區新案價格親民不少，由於該區塊多為中大坪數住宅或豪宅，再加上存在工業宅抗性，因此購屋民眾的接受度也會受到影響。

歐政良表示，換屋是一個需要謹慎考慮的過程，應注意三重點。首先，換屋族要明確現有房屋的價值及以舊換新的預算，避免造成過大的經濟壓力。其次，挑選產品時要從地理位置、交通、生活機能、屋況、面積等多方面綜合考量，找到最能適配自身需求的物件。