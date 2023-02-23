創新論壇3月22日登場 打造綠色新經濟

環境永續、淨零碳排成為各國政府及國際企業共識，台灣也釋出淨零路徑，企業紛紛加入RE100，並用科技落實ESG，發揮供應鏈影響力，驅動綠色循環新經濟。

值此「綠色循環新經濟」發展的關鍵時刻，經濟日報將於3月22日在台北國際會議中心（TICC），舉辦2023創新論壇，以「打造綠色新經濟」為主題，邀請各界先進探討如何帶領台灣與國際接軌，創造新價值。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，開發金控、東元電機、諾基亞、聯合再生協辦。

論壇當天邀請遠傳電信總經理井琪、中華民國無任所大使暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、東元電機董事長邱純枝、亞洲水泥副總兼總廠長張志鵬、聯合再生董事長洪傳獻、台灣經濟研究院董事長吳中書、中鋼總經理王錫欽等，探討未來「打造綠色新經濟」大趨勢下，帶來的商機與挑戰。

聯合國環境署對「綠色經濟」的定義是以保護環境及生態為目標，且可持續發展的經濟。綠色經濟要從產品設計時，就以愛護地球的角度出發，循環經濟則打造從「搖籃到搖籃（Cradle to Cradle）」的永續循環，生物循環產品由生物分解回到生物提供養分，工業循環持續回到工業循環，升級回收再製成新的產品。

綠色經濟與循環經濟概念持續延伸，並被政府及企業納入ESG的重要一環。國發會公布台灣2050淨零碳排路徑，預計2030年前投入近9,000億元，達成淨零轉型目標，當中有217億元進行「資源循環零廢棄計畫」，強化資源永續循環利用，鏈結上、中、下游產業，形成資源循環產業鏈。各大國際企業不僅從自己做起，更要帶動供應鏈一起轉型，透過綠色循環經濟的概念，從設計源頭出發，讓生產、製造中使用的資源，及產出的產品都可以重複回收及循環，打造可以永續循環的供應鏈。

遠傳電信近年除擬定淨零碳排各項目標，以5G大人物（大數據、人工智慧、物聯網）落實自身低碳營運，並以創新應用協助公部門、企業客戶，打造環境永續，更訂下未來五年成長目標，從加速綠色資通訊成長，進而深耕ESG解決方案與平台。

遠傳並積極發揮影響力，結合數位力及科技力，攜手供應商夥伴，一起從「新經濟」跨向「綠經濟」，攜手打造綠色供應鏈，目標在2030年達成供應鏈碳排量較2021年減少16.2%，同時辦理「攜手供應商．啟動循環經濟創新價值鏈工作坊」。

本論壇即日起開放報名，名額有限，詳見官網：https://supr.link/M9hRy。