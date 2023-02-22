長虹李文造：土融限制18個月動工應放寬

長虹建設（5534）董事長李文造今(22日)晚表示，現在政府部分對不動產的管制過於嚴苛，像是建商購地貸款、18個月内必須動工，這部分就應該要放寬，政府應該給銀行空間去決定貸多少，銀行有自主權才對。

李文造指出，現在銀行只給建商在建築融資成數只有五成，如果是土融的話，還沒開工只有四成，這是很低的成數。

他強調，政府應該讓房價小跌，讓市場、建築業軟著陸，這對國家、居住正義是比較好的。

李文造說，2021下半年房市開始好起來，2022年底正式轉差，在房市好的一年半期間，這段時間中低價位的產品整體平均房價漲了50%（這其中，豪宅產品沒有漲，中南部漲逾50%），建築業是幾家歡樂幾家愁。

他分析，有些建商產品賣在低價，造價也蓋在低價期間，也就是說，建商沒賺到房市上漲的機會財時間，就是打平；但有建商產品賣在低價期間，造價發包卻蓋在高價期，反而大虧。

他指出，也有建商產品賣在高價，造價發包蓋在低價，反而大賺；不過這一年半房市好的時候，多數的建商狀況是，產品賣高價、造價也是蓋高價，就是賺建築加工費而已。

李文造認為，政府不能像大陸那樣打趴營建業，還是要讓建築業軟著陸才對。以長虹建設來說，現在就是不買地、不投資，以專注手中土地開發案為主，並採邊建變售。

對商辦市場看法，他指出，商辦和經濟成長有關

如果經濟維持現狀，商辦會比住宅好，目前商辦空置率低，發展會不錯，但要注意後面供給會很大的情況。

李文造說，商辦沒有預售市場，小建商不敢涉入，因此資本雄厚的才敢進來。