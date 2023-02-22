中科利多帶來人口外溢效應 沙鹿區人口10年增加逾14%

中科二期園區擴建環評過關，台積電（2330）將規劃興建2奈米新廠，預計創造約4,857億元年產值，與約4,500個就業機會。根據統計，隨著中科利多帶來的人口外溢效應，台中沙鹿區人口在10年內成長14.4%，逐漸成為中科科技人的購屋首選區域。

據國家科學及技術委員會截至2022年底的統計數據，目前中科總就業人數已達5萬5,726人，且未來進駐廠商仍會持續增加。

業界指出，東有台中國際機場、西可達台中港的沙鹿區，本身具地利之便外，近期更因可直接縮短中科園區與沙鹿距離的特五號道路開通在即，以及捷運藍線綜合規劃獲交通部審查通過，未來將能完整串聯中科、市區與港區，對區域發展可說是如虎添翼。

據了解，過去不少中科科技族的購屋首選，多會選在市中心繁華的西屯區，但該區近年房價不斷飆高，讓這些科技新貴開始縮手。根據樂居統計，西屯區近一年的房價漲幅就達18%，且近一年新屋成交價已來到每坪56.89萬元，中科特區新案價格也來到5、6字頭。

反觀房價仍屬低基期的沙鹿區，在交通發展、生活採買、教育學區、醫療照護的機能都逐漸到位的情況下，逐漸成為中科周邊剛性購屋族的新選擇。

根據台中市民政局統計，沙鹿2022年人口總數就達9萬7,002人，相較於10年前2012年的8萬4,797人，足足增加14.4%之多，足見該區對就業人口具有強大吸引力。

看好沙鹿區前景，包含龍寶、富宇（4907）、久樘、新業、茂美洋等建商，也都摩拳擦掌準備進場推案。久樘開發繼「久樘晶漾天鵝」在區內以單坪36.7萬元價格，寫下沙鹿區最高預售屋成交單價之後，近期也公開系列新案「久樘花漾天鵝」。

該案位於三民路近光華路的家樂福商圈，未來距離捷運藍線B5竹林站步行僅需約5分鐘，而1,245坪的基地上將打造15層大樓建築，產品則規劃26.46至47.17坪的二至四房，一次滿足首購及換屋族的不同需求。

首次進軍沙鹿的新業建設，此次也將推出總銷約28億元新案，該案位於屏西路與正英路上，基地面積1,865坪，將打造15層樓高的建物，目前產品內容尚未公開。

至於先前曾在沙鹿區打造不少透天別墅案的富宇建設，在沙工北段上也有一塊面積約861坪的基地準備推案，該案預計興建地上12層、地下3層的2棟建物，戶數約101戶，產品內容未定，同樣受到關注。

而擁有七期營建團隊背景的鴻豫建設，去年底推出千坪基地大樓新案「鴻豫境」，目前在實價登錄上已揭露17筆交易，當中就有11筆單價站上35萬元大關，且最高成交單價已來到每坪37.2萬元，展現買方對於該區的高度信心。