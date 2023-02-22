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長虹李文造：房價漲過頭的「價格要回來」

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
長虹建設董事長李文造今(22)晚表示，《平均地權條例》修法通過後，不僅影響房市，且已經在市場反應了，認為那種房價漲過頭要回來，像是漲七、八成那種，價格應該要回來。圖／陳美玲攝影
長虹建設董事長李文造今(22)晚表示，《平均地權條例》修法通過後，不僅影響房市，且已經在市場反應了，認為那種房價漲過頭要回來，像是漲七、八成那種，價格應該要回來。圖／陳美玲攝影

長虹建設董事長李文造今(22)晚表示，《平均地權條例》修法通過後，不僅影響房市，且已經在市場反應了，他認為政府要讓建築業軟著陸，但不能像中國大陸那樣直接打趴，政府要做的是讓產業健全，不是打趴。

至於房價降多少才算軟著陸，李文造認為，一般來說，反映這波工料雙漲，建案合理漲幅在二、三成，那些漲三、五成的就是與建材漲幅相當，價格可能不跌，至於那種漲過頭要回來，像是漲七、八成那種，價格應該要回來。

李文造分析，這次《平均地權條例》修法中，對市場影響比較大的是預售屋不能轉售，這對代銷業影響比較大，建商反而還好，尤其是像長虹建設這種專注不動產經營的開發商來說，更不喜歡轉售，房子一直換手、轉來轉去，只是投資客在賺錢，但第二手買貴的買方反而把氣出在建商身上，這對務實經營的建商是很不利的。

他認為，這次《平均地權條例》修法、尤其預售屋不能轉售對代銷業影響比較大，對代銷是短空長空，對建商則是短空長多，房地產應該把代銷和建商兩者分開來看才是。

李文造表示，短期來說，對房地產業都是空，長期則會慢慢恢復，認為一、二年後房屋需求還是存在。

李文造強調，現在房市不只是信心問題，現在市場沒量的原因，還有政府打房、地緣政治風險升高，另外經濟不穩也是原因。

他分析，地緣政治高風險關鍵不是在台灣，而是美中兩個大國的大人角力戰，我們台灣只是小孩子，這是藍綠都一樣沒辦法解決的問題，就算國民黨上來也沒辦法改變國際情勢。

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