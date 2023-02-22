為何星宇航空一堆人愛搭 他揭「最關鍵因素」：還不吸引人？

星宇航空股價曾連6天上漲，最高成交價來到每股50元登上航空王寶座，有人納悶為何社群媒體瀰漫一股「星宇很潮的風氣」，網友除了指董事長親自開飛機、行銷有成之外，特別點出「關鍵因素」反問：還不吸引人？

一名網友在PTT八卦板以「星宇的潮度哪裡來的？」為題發文，他表示星宇的logo沒有比較特別，空服員服務也沒有勝過其他家，飛機餐雖說好吃但也不至於輾壓對手。即使董事長會親自開飛機，但原PO仍不懂為何「現在社群媒體上瀰漫著一股星宇很潮的風氣」，納悶為什麼年輕人會有一種搭星宇很潮的氛圍。

貼文曝光後引起鄉民討論，「哪家航空公司董仔自己直接去開飛機的」、「光他們那時候不裁員就覺得企業文化不同」、「行銷很強，名字夠文青，養出不少信徒」、「目前是親力親為的形象又東山再起，加上品牌新穎，看後續怎麼維持」、「你搭一次就知道為什麼出國的都選STARLUX」、「行銷啊，荷蘭航空還有國王開飛機」；不過也有網友持不同意見，「潮？有嗎，頂多比另外兩家有質感多了」、「還潮牌咧笑死，股價被哄抬太高了」。

另外有人指出最關鍵還是在於星宇全是新飛機，「新飛機爽啊，機上影音也不錯」、「免費wifi、高清螢幕光這兩點就贏了」、「星宇全部都空巴還不吸引人？要不是美國政府施壓，誰要買事故一堆的波音」。