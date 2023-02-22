美國GM或是歐系車廠 格斯電池芯會先供給誰？

去年隨貿協訪美，取得美國GM車廠的合作關係，格斯科技的電池芯透過合作夥伴，可望銷往歐洲十家車廠，在電動車時代快速來臨，台灣電池芯可望不缺席，在電動車供應鏈取得有利契機。

以往車用電池芯的主要來源多半是韓國或是大陸，不過格斯科技選擇製程難度與工藝技術最高的鈦酸鋰及高鎳三元材料系統，進行大尺寸軟包電池芯與電池模組的生產，可望有效切入電動車與燃油怠速用電池市場，包括台灣兩大電動巴士廠，與中華（2204）車等，都與格斯電子展開合作。

格斯科技董事長張忠傑表示，2015有見於全球將邁入第三次能源革命，就在思考台灣於全球的機會點在哪裡。格斯從電池材料的掌握開始，希望從共同開發代工製造的模式向上創造高端價值，因此格斯科技透過對於電池材料的專業，切入鋰電池芯的製造。過去在做研究的觀察中，發現台灣研發與人才可能性，最大的阻礙往往來自於市場大小，所以我們將格斯科技打造成為一個可以提供多元化電池芯製造方案的提供者。

格斯科技技術團隊逐漸掌握從上游材料、電芯設計與製造、模組到應用端的研發優勢，陸續發展出差異化的產品與多種應用；隨著世界各國降低汽柴油車排放新法規及提高燃油能效要求，相較純電動車（BEV）、插電式混合動力車（PHEV）、完全混合動力車（FHEV）之外，從在2020與2021的量產車觀察中發現，48V輕油電混合動力（Mild Hybrid Electric Vehicle, MHEV）系統設計成為現行汽、柴油車款符合低排放、與提高油耗效能的法規選擇，成為歐系汽車品牌新的設計趨勢。

格斯去年取得與GM車廠的合作關係，與斯洛伐克客戶合作代工，鎖定歐十家車廠為供應對象，預期在今年年底前將可開始量產出貨給車廠，不過到底是歐洲車廠先出貨或是GM目前還無法判斷。

格斯所生產的電池芯採取軟包方式，比傳統圓柱型電池約減重15%，成為電動車輕量化需求的有力後盾，同時也因為具快充快放的功能，目前已吸引多家車廠關注，今年5月還將隨貿協參訪團訪德國雙B、保時捷、福斯車廠，計畫進一步擴展與車廠的合作關係。

除此之外，怠速時使用的電池也是重要商機。格斯公司指出，目前48V輕油電混合動力（MHEV）系統設計逐漸成為德國五大品牌車廠新款油車的新標配，可以預期當越多汽車大廠投入資源推廣MHEV，以及市面上有更多搭載MHEV的車款可供消費者選擇時，MHEV有機會成為未來汽車市場上的主流車款，預料將帶動輕混合動力鋰電池市場龐大新需求。格斯科技以自主技術開發出48V的動力鋰電池，兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性優勢，符合國際整體發展趨勢。」