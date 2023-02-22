萬海航第1艘1.32萬TEU新造船「瀚春輪」舉行命名暨公益捐贈活動
萬海航運（2615）於2月22日上午假南韓現代重工蔚山船廠舉行命名典禮暨公益捐贈活動。「WAN HAI A01 瀚春輪」即將於3月初竣工交船，投入萬海航運遠東－南美西航線營運，強化萬海遠洋航線佈局，為萬海航運公司在南韓現代重工船廠所建造的13,200TEU系列五艘貨櫃船舶的第1艘。
新船命名典禮邀請韓國 KOLON BENIT CO., LTD物流部門主管洪性支女士擔任「WAN HAI A01 瀚春輪」的命名人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的祝福。
「WAN HAI A01 瀚春輪」為萬海航運公司在南韓現代重工船廠所建造的13,200TEU系列五艘貨櫃船舶的第1艘，該系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達22節。新船採用新型主機設計，配備全平衡扭曲球型舵、螺槳前的預旋流裝置等設計，有助於航行中減少阻力，達到節能省油的成效。
此外，這型船舶已提前符合EEDI(Energy Efficiency Design Index) phase III最高標準，減少碳排放，迎合綠色航運趨勢。在航行安全上，這系列船舶皆取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，強化船舶安全管理。
本次命名典禮結合公益捐贈一同進行，萬海航運秉持著「因為萬海，世界很近」的精神，傳遞愛的關懷捐贈慰問金予南韓蔚山當地服務弱勢族群的社福單位－花井綜合社會福祉館，為蔚山當地略盡一份心力。
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