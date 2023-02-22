中科聯外道路工程 林右昌：預計年中通車

內政部長林右昌今（22）日在營建署長吳欣修的陪同下，視察台中市龍井區中科西南向聯外道路工程進度。林右昌表示，本工程是生活圈道路建設計畫，工程總經費為18.5億，中央補助用地及工程經費共7.8億，目前工程進度已經來到99%，預定今年6月完工，正式開放通車後，將可紓緩改善中科台中園區、台灣大道等鄰近區域的車潮，也能縮短銜接國道1號、3號與台74線等重要道路約10分鐘的通行時間，滿足台中市西屯、龍井、沙鹿與清水等區的交通需求，讓台中周遭生活圈更安全便利。

林右昌表示，台中科學工業園區成立迄今，引進了光電、精密機械及半導體等產業，帶動周遭經濟繁榮與人口成長，但同時也帶來了在地交通尖峰塞車等問題。為解決改善中科與臺灣大道周邊的交通，興建此聯外道路，並採取不落墩方式的鋼型橋梁來跨越臺灣大道，以降低施工過程對在地交通的影響。

內政部說明，此聯外道路全長2,074公尺、路寬40公尺，周邊規劃人行與自行車道空間及景觀綠美化空間外，也設有可容納電力、電信及有線電視纜線等各類民生管線的共同通道，除有利於未來管理與養護外，也具備減少道路挖掘及延長使用年限的優點。另為降低急降雨所釀成的風險，在道路下方設有滯洪沉砂池，以強化當地防洪抗災能力。

林右昌指出，內政部的重要工作就是要提升民眾的生活環境與品質，本工程的施工品質在過去曾獲得金安獎及金質獎的肯定，而目前此工程距離完成也只剩下不到1%的進度，有關在地民眾在意且關心的西屯路中央分隔島開口部分，會秉持道路安全專業考量，在最大公眾利益下，儘速完工並通車，也會請營建署依據地方需求取得共識，以早日紓解交通壅塞問題。