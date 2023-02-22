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不讓港澳專美於前 交通部研擬給來台自由行旅客5000元消費金

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
在香港、澳門接連宣布將贈送旅客免費機票，並有商店消費券後，交通部已決定給予來台自由旅客5,000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。圖／桃園機場公司提供
在香港、澳門接連宣布將贈送旅客免費機票，並有商店消費券後，交通部已決定給予來台自由旅客5,000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。圖／桃園機場公司提供

在香港、澳門接連宣布將贈送旅客免費機票，並有商店消費券後，為因應國境開放，爭取國際觀光客來台，交通部決定給予來台自由旅客5,000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。

另外，因應旅宿業人力不足的狀況，交通部也決定，為穩定旅宿服務量能，若僱主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予僱主每人每月5,000元獎助金。

交通部表示，因應國境開放，爭取國際觀光客來台，並達成今年來台旅客600萬人次目標，交通部積極研議「加速擴大吸引國際觀光客方案」，相關經費已納入疫後特別條例編列預算。

交通部王國材部長指示，今年促進國際旅客自由行來台、加速團客來台及穩定旅宿服務量能等三大策略加速觀光產業復甦。其中來台自由行旅客有機會獲得5,000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。

交通部 觀光 旅行社 自由行 王國材

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