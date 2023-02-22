國光推票價優惠 指定車站買來回票抽麗寶樂園門票

即將迎來228連假，為鼓勵民眾踴躍利用大眾運輸返鄉團圓或全家出遊，國光客運配合公路總局疏運優惠措施，即（25）日起推出34條中、長程地區及國五路線平均八五折優惠。

國光客運平均八五折優惠路線包含台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國五路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。圓山往返羅東的1879線，原價140元，連假折扣後115元（約八二折）；南港往返宜蘭的1878線，原價110元，連假折扣後90元（約八二折）。

除票價優惠外，為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，配合交通部政策【在地有腳】，持租車憑證搭乘回程客運最高折抵200元等利多優惠；為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，公路總局協調宜蘭及台東地區多家租車業者提供租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

考慮連假出遊，國光客運自2月起於朝馬、台中站買來回票就有機會抽中麗寶樂園門票，另外麗寶樂園推出228連假限定優惠，12歲以下孩童入園只要99元，大人小孩都可以一起暢遊。

國光客運提醒您，配合台中轉運站拆除，台中市區上客處已經遷移至雙十路一段27-2號臨時站，緊鄰近市公車干城站，建議乘客可以在國光客運官網訂票，提前保留座位減少現場排隊等候時間。