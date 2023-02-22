接單滿載 八貫2月營收維持高檔不墜
專業TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）廠八貫企業（1342），在接單持續滿載下，2月營收可望維持高檔不墜。法人預估，隨工作天數恢復下，2月營收有望再逼近歷史高點，第1季營收可望呈現逐月上升態勢。
受到農曆春節假期影響，八貫元月營收2.46億元，月減2.81%、年增16.86%，但仍為歷史第三高佳績。
八貫表示，第1季產能持續保持滿載，營收有望與去年第4季表現相當，雖戶外休閒需求前景尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較過去攀升，將隨產品組合結構優化，有助營運表現穩健。
展望第2季，八貫指出，雖然戶外訂單仍有不確定性，但目前4月維持滿單狀態，5月接單也逼近滿單，6月仍持續接單中，整體來說，出貨應可較去年同期維持正成長無虞。
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