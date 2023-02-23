租金補貼靠房東 房貸補貼幫了富爸爸

學貸、租金補貼待改進，房貸補助不合格！行政院16日祭出三大補貼政策。經濟民主連合智庫召集人賴中強22日於記者會指出，房貸補助未能納入限制條件，將補助到「富爸爸協助購屋」的狀況，形同是「劫貧濟富」。台灣公民陣線活動部主任羅宜則說，房租補貼最大的阻礙仍是房東，應透過大樓管委會協助租客申請補貼。

行政院16日核定三項疫後強化經濟與社會韌性方案，包括租金、學貸與房貸補貼政策。經濟民主連合表示，支持學貸與租金補貼的政策，並提出改善的建言，但對房貸補貼政策保持疑慮，政策無法補貼到真正需要的人。

房東阻擾為避稅

「目前申請租屋補貼最大的阻礙仍然是房東阻擾，」羅宜說，因為避稅的考量，強迫房客不要申請租屋補貼，甚至有上漲房租或終止租約等狀況。他指出，截至2月22日為止，從租屋網站數據來看，全台表明「能申請租屋補貼的租屋」僅有1058戶，僅佔1.2%。

他建議，現階段建議編列「大樓管委會」補助配款，只要大樓會議公開登載「本大樓歡迎住戶申請租屋補貼」，政府就可以補助大樓清潔、修繕等。羅宜說，管委會的集體力量化解房東阻力，也改善整體大樓的住宅環境。

房貸補貼幫了富爸爸

內政部規定，房貸政策的補貼對象為「單身者」或「本人及其配偶」符合特定條件的話，就能有一次三萬元補助。羅中強指出，補助對象沒有考慮年齡、工資等條件，意味著就算是富有家庭協助子女購屋，也能符合補助的條件，變成「劫富濟貧」。

他說，國民紓困政策應該更精準到位，把錢花在刀口上，如果短時間無法更精準的補助方式，不如把錢存下來，研議常態性的針對低收入、中低收入戶補助。

65%的青年背負債務

另外，經濟民主連合新聞暨社群部主任盧嘉安說，根據人力銀行統計資料，台灣39歲以下青年有2成完全沒有存款，且有65%的青年背負債務，其中最大宗的負債就是就學貸款，顯見青年貧窮已經是社會結構性問題。

她說，肯定教育部這次補助能有助於減緩學債問題，但部分學貸已經被強制執行、成為呆帳或由資產管理公司接管等，可能就不在本次的補助名單，成為被遺漏的對象，是內閣未來應持續改進的方向。

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