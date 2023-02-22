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經營權戰爭！泰山董座詹景超向員工發信：只要我還在會戰到最後一天

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
泰山董座詹景超。泰山／提供
泰山董座詹景超。泰山／提供

泰山經營權之爭愈演愈烈，泰山（1218）董事長詹景超發給員工的一封信曝光，他提到，希望同仁不要擔心，「只要我還在，我會戰到最後一天」，現在還沒有到勝負時刻，而且還需要一段時間才能召開臨時股東會，他將好好處理每一件事情，他也希望員工能先安定身心，「我們穩如泰山，堅持到底。」

泰山獨董陳敏薰陣前倒戈，與市場派獨董杜英達將發動3月16日召開股東臨時會，全面改選董事，公司派為阻止市場派召開股臨會，已向智慧財產及商業法院提起「禁止召集股東臨時會之定暫時狀態處分」聲請，預計在23日上午開庭。

詹景超也因此發信給泰山全體員工，望穩定軍心。他表示，最近泰山受到許多外力的挑戰，主要來自龍邦公司（2514）以泰山大股東身份，準備以過半股權來向泰山經營家族發出戰帖。

他自2016年擔任總經理至今，不斷努力讓公司轉虧為盈，2021年底接任董事長後，每天戰戰兢兢開創機會，但是最近大股東卻讓同仁感到擔憂， 因此希望和大家說明狀況。

「大股東在去年八月，就已展現經營意願，他們對食品業專業不足，我自然 不能放心，更遑論恐有其他想法」，自此創辦家族的治理層，就進入備戰狀態，幾乎2022年下半年都在風雨中走來。「先人開創事業並不容易，守護本業我責無旁。」

他提到，去年12月5日，泰山處理全家（5903）股票獲54億元收入，大量新聞與爭議都揭露在大家眼前，大股東態度及一系列控訴，都展現出對全家的重視，泰山在全家有二席董事和一席獨董，加上全家有1,000億元營業額，還有代收現金流約3至4,000億元。

「這麼大筆的資金在流動，泰山成了『懷璧其罪』容易被覬覦的公司」。他再次強調，售出股票的過程均依照法規來辦理，決無大股東所言的各種不實 指控。

「各位同仁請不要擔心，只要我還在，我會戰到最後一天，現在還沒有到勝負時刻，還需要一段時間才能召開臨時股東會，我會好好處理每一件事情，努力來幫助大家。」詹景超表示，泰山有太多二、三十年年資的員工，他期盼大家先安定身心，繼續維持泰山的運作，「我們穩如泰山，我們堅持到底！」

泰山 股東臨時會 全家

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