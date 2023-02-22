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獨家／迎春燕！夏都砸35億蓋恆春夏都 房間數300間 2025年開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
墾丁夏都沙灘飯店。圖／取自夏都飯店臉書
墾丁夏都沙灘飯店。圖／取自夏都飯店臉書

長達三年的疫情進入尾聲，旅館業迎春燕，長年耕耘南台灣渡假飯店市場的夏都酒店集團將增新據點。夏都（2722）今（22）日表示，鑒於疫情影響已淡化，將重啟飯店版圖布局，計畫砸下35億元興建「恆春夏都」，該案土地面積高達七甲地，坪數約2.1萬餘坪，將規劃300間的房間數，並將引進商場、影城等，去年已送件，若今年順利拿到建照，預計在下半年動工，最快將在2025年正式開幕。

夏都今日股價漲勢凌厲，盤中股價攻頂來到40.45元，股價來到六年來新高位置。夏都昨日並公告，代子公司夏都富朗酒店處分部分土地及建物予關係人，交易金額1,895.7萬元，處分利益1,324.1萬元，將在首季入帳。夏都表示，該址主要是夏都富朗酒店所在地，此次出售土地約飯店所在地的二成。

夏都計畫將重啟新飯店旅館投資案。公司表示，「恆春夏都」的土地在多年前取得，近年持續收購周邊農地，直到兩年前完成土地收購，由於該地部分為農地須進行變更，夏都在去年才申請建照，若今年順利取得，預計下半年將動工，工程期間約二年半。該案土地取得約2.5億元，不計土地，總投資規模來到35億元，將興建20層樓的大樓，並將探尋地下溫泉，此外，也將規劃shopping mall，目前已在和外部廠商洽談，將與品牌商場合作經營，還將引進影城，可望成為恆春地區的新地標。

房價方面，夏都目前旗下兩大據點，墾丁夏都酒店平均房價落在5,500-6,000元，台南夏都城旅平均房價4,000元，「恆春夏都」的平均房價估在兩者之間，另外，300間的房間數也將成為夏都旗下量體最大飯店。

在既有飯店今年營運表現方面，夏都表示，國境開放後，國旅市場略受影響，預估第1季的平均住房率約在七成，不過，今年初已調升旗下飯店的住房價格，調整幅度約達5%，餐飲價格則是去年第4季已調整，整體而言，將有助今年營運表現。

夏都 房價

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