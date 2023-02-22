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2023年永續年鑑評比 華航名列全球航空業榜首

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
2023年永續年鑑評比，華航勇奪前 1% 最高殊榮，名列全球航空業榜首，也是國內唯一於新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF) 的航空公司。圖／ 華航提供
2023年永續年鑑評比，華航勇奪前 1% 最高殊榮，名列全球航空業榜首，也是國內唯一於新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF) 的航空公司。圖／ 華航提供

國際永續評比機構S&P Global公布最新2023年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2023）評鑑結果，華航在ESG（環境保護、社會責任和公司治理）獲評全球航空產業最高分，勇奪永續年鑑前1%最高殊榮，也是台灣唯一六度入榜的運輸業者，再度寫下國籍航空永續嶄新里程碑。

中華航空表示，2023年永續年鑑依照道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、超過7,800家大型企業的永續績效進行評比，再依各企業於產業領域成績，評定世界前1%、5%及10%的佼佼者，全球航空公司僅5家入選評鑑。

華航在環境與社會二大面向成績表現優異，除人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組拿下滿分外，在環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共10項，更取得航空產業最高分；而疫情期間創下亮眼表現的貨運，也在用油效率及管理評比項目中獲得滿分，展現企業營運策略成功結合永續理念，讓世界看見華航的行動力。

華航力行企業永續作為，宣示2050年「淨零碳排放」及11項環保永續發展SDG短中長期目標，每年落實高達70多項的環保節能KPI；同時也自主推動地面作業於2030年使用10%再生能源的目標。

此外，因應氣候風險，華航已率先發布台灣運輸業唯一氣候相關財務資訊揭露 (TCFD)獨立報告書，並為國內唯一於新機隊引進飛渡添加永續燃油 (SAF) 的航空公司。去年參與天合聯盟 (SkyTeam) 第一屆永續飛行挑戰，榮獲「最佳貨運永續創新獎」及「最佳員工參與獎」兩項佳績。

華航推動企業永續深獲各界肯定，自2017年起三度獲得永續年鑑航空業銅獎、連續兩年晉升入選銀獎，今年更再攀高峰，勇奪2023年永續年鑑前1%最高殊榮。華航為台灣唯一且連續七年入選DJSI運輸業者，名列全球航空產業第一名，並獲頒國家永續發展獎、國家企業環保獎、全球企業永續獎（GCSA）及台灣企業永續獎（TCSA）等榮譽，實踐企業永續不遺餘力，推行永續發展成果有目共睹。

華航以「持續落實ESG推動，創造企業永續競爭力」作為企業永續發展核心，常年投身公益不間斷，深耕社區回饋社會、關懷弱勢團體、關心偏鄉學童更是重點推動項目，今年與台灣原聲教育協會合作「華航小小機師體驗營」、再度攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」等公益活動。華航做為全球航空產業永續領航者，在後疫情時代持續以實際行動落實企業公民責任，盼發揮影響力，共創社會美好。

華航持續落實ESG推動，常年投身公益不間斷，今年與台灣原聲教育協會合作「小小機師體驗營」，以實際行動落實企業公民責任。圖／ 華航提供
華航持續落實ESG推動，常年投身公益不間斷，今年與台灣原聲教育協會合作「小小機師體驗營」，以實際行動落實企業公民責任。圖／ 華航提供

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