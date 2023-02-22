年後現轉職潮 王品：2月初收到履歷較過年前增40%

農曆年前後向來是轉職旺季，考量穩定性、發展前景，許多民眾求職偏好選擇集團企業，王品集團表示，最新統計，2月初收到履歷數，比較過年前增幅超過40%，其中多數都有工作經驗，還有不少是其他餐飲同業轉職。

王品表示，展望2023年前兩季，王品集團釋出500名職缺，以鍋物、鐵板燒為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。鍋物品牌預計招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、若通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破6萬。鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等，歷經一年培訓、若考核通過，月薪上看6.5萬。

除了祭出更優渥薪資，集團積極推動多元用工，希望招攬二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。

王品今年預計在台灣新開30~50家店，看好旗下多品牌發展策略，發展性高、升遷管道多元快速，例如擁有近20年餐飲資歷的王德健，決定從王品集團重新出發，挑戰儲備店長的職務。

王品表示，王德健來自馬來西亞、今年37歲，曾在新加坡的餐飲集團做過副主廚，也在全球知名餐旅企業擔任VIP管家，專門服務各國名流貴紳或王族。王德健婚後定居南部，目前在聚日式鍋物高雄澄清文衡店擔任值班襄理，他認為王品集團有完善的薪獎激勵、透明的升遷制度。經過12個月密集培訓，若通過考核晉升，未來有機會當上店長，年薪有望破百萬。