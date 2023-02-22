長榮航空擴大布局 夏季班表陸續增班

長榮航空（2618）夏季班表起持續增班。北美航線自3月27日起洛杉磯、芝加哥、舊金山將陸續增班，5月15日起將達每週84班，班次規模已與疫前相仿。歐洲航線自5月15日起，桃園-米蘭航線將由每週2班增加為每週4班，結合巴黎、倫敦、維也納、阿姆斯特丹、慕尼黑等航點，屆時歐洲航線每週將達到32班，為台灣飛航歐洲航點及班次最多的航空公司。另外，亞洲及港澳大陸各航班也會依市場需求進行增班、增點或放大機型。

長榮航空桃園-洛杉磯航線自3月27日起，新增BR06航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每週航班數將達21班；桃園-芝加哥航線自5月1日起，由目前每週飛航3班，增為每週飛航7班，天天直飛芝加哥。另外，桃園-舊金山航線自5月15日起，新增BR08航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每週航班數將達21班。

長榮航空自5月15日起增班桃園-米蘭航線為每週4班，米蘭是義大利最大的金融與商業中心，其時尚精品、建築景觀、藝文底蘊都獨步全球，而米蘭的地理位置是義大利與歐洲各國往來的門戶，商務、旅遊皆宜，且近年台義之間的科技、經濟、貿易及旅遊等方面交流頻繁，自去年開闢米蘭航線後，近幾個月來平均載客率高達9成以上，成為本公司熱門的歐洲航點之一。

長榮航空目前飛航北美8個航點、歐洲6個航點，無論是航點、航班數均為國籍航空業者之冠，另深耕轉機市場多年，在航網規模上極具競爭力與優勢，未來在越太及歐亞兩大航網主軸之下，搭配東南亞、東北亞及兩岸航線綿密的航班，除了便利台灣旅客飛往世界各地，也有利於吸引全球旅客來台觀光與轉機，未來長榮航空將視整體航網的客流量，持續進行航班調整，發揮經營上的優勢，並提供更多選擇方式服務廣大旅客。