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財力房價勝「天龍國」天母 大直兩里平均年收超過200萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

大直、天母都是北市著名的蛋白豪宅區。台灣房屋根據財政部綜所稅申報資料，統計北市兩大蛋白豪宅區大直與天母的平均所得，天母廣場商圈周邊四里的平均家戶年收為139萬元，大直劍南站商圈周邊三里平均年收約188.8萬元，較北市全市平均的106.9萬元多了近八成，其中金泰里與成功里，家戶平均年收更飆破200萬元大關，大幅超越天母，可說是「台北新天龍區」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，天母和大直非屬台北蛋黃區，不過都是自成一格的豪宅區，大直商業區因鄰近內科，又有水岸景觀加持，受到許多企業主、高階主管青睞，崛起為首都的新興豪宅聚落。

與大直相較，傳統豪宅區的天母，房市買盤以有國際背景的高資產族為主，加上商圈發展歷史久遠，低屋齡的豪宅選擇有限，因而近年在豪宅市場交易較少。

張旭嵐指出，大直、內科高所得背景，讓大直商圈形成頗高檔的商業消費文化，除了匯集不少連鎖餐廳，還有五星級飯店及百貨，更不乏米其林等級的國際餐廳，消費族群涵蓋廣泛，不過商務型的消費力集中在周間，家庭客則集中在周末，因此客層定位過於鮮明的餐廳或商場，就較難平衡人流和消費力。

進一步統計兩大豪宅區的住宅房價，大直劍南站商圈2022年住宅大樓成交均價約124.4萬元，華廈平均也要價90.1萬元，對照天母廣場商圈大樓92.2萬元、華廈71.1萬元的水位，大直行情明顯勝過老天龍的天母，「新天龍區」地位穩如泰山。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，大直明水路、樂群一路一帶，因具基隆河岸美景，高價豪宅林立，讓入住大直的所得門檻不同凡響，而富豪集中的金泰里與成功里，正居大直商圈核心地帶，兩里以敬業三路為界，東側的金泰里不僅有美麗華百樂園坐落，諸多企業大老落戶的指標豪宅「西華富邦」也在金泰里，使金泰里居民所得金光閃閃。

至於西側的成功里，就是ATT商場所在地，亦有住戶背景強勁的「代官山」、「輕井澤」等水岸名宅加持，所以在豪宅住戶拉抬下，當地的財力、消費力都不容小覷。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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