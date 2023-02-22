王品迎年後轉職潮 應徵履歷量增40%

春燕來了，王品（2727）真人報喜佳音，王品迎年後轉職潮應徵履歷增40%，農曆年前後向來是轉職旺季，考量穩定性、發展前景，許多民眾求職偏好選擇集團企業，王品集團最新統計，2月初收到履歷數，比較過年前增幅超過40%，其中多數都有工作經驗，還有不少是其他餐飲同業轉職。

展望2023年前兩季，王品集團釋出500名職缺，以鍋物、鐵板燒為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。以鐵板燒品牌為例，儲備主廚起薪4萬，若通過培訓考核晉升，月薪上看6.5K。除了祭出更優渥薪資，集團積極推動多元用工，希望招攬二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。

2023年王品集團預計在台灣新開30-50家店，看好旗下多品牌發展策略，發展性高、升遷管道多元快速，擁有近20年餐飲資歷的王德健，決定從王品集團重新出發，挑戰儲備店長的職務。王德健來自馬來西亞、今年37歲，曾經在新加坡的餐飲集團做過副主廚，也在全球知名餐旅企業擔任VIP管家，專門服務各國名流貴紳或王族。

王德健婚後定居南部，目前在聚日式鍋物高雄澄清文衡店擔任值班襄理，他認為王品集團完善的薪獎激勵、透明的升遷制度，是開創事業的最佳選擇。經過12個月密集培訓，若通過考核晉升，未來有機會當上店長，年薪有望破百萬。

王品集團前兩季開缺500名，主要以鍋物、鐵板燒品牌的儲備幹部為主，鍋物品牌預計招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起，培訓12個月、若通過考核，有機會挑戰一年加薪一萬，月薪資突破6萬。鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等，歷經一年培訓、若考核通過，月薪上看6.5萬，歡迎有經驗且具企圖心的餐飲幹部加入王品集團。

57歲的沈和平，兩年多前成為和牛涮林森北店夥伴，穩定出勤、責任心重及良好的學習心態，成為門店營運重要戰力，像他一樣的「哥姐級」同仁逐年增加。2月中王品集團門店中高齡同仁達251人，較去年同期成長逾六成。六都中以雙北地區，中高齡族群投遞履歷意願最高。